期指低開20點報26954，國指期貨跌14點報9296

期指低開20點報26954，國指期貨低開14點報9296，科指期貨低開18點報5885。
《經濟通通訊社15日專訊》
15/01/2026 09:15
