即月期指最後交易價26933跌41點，高水9點

即月期指最後交易價26933，跌41點，高水9點，暫成交89636張。即月國指期貨最後交易價9271，跌39點，高水4點，暫成交80200張。另外，即月科指期貨最後交易價5834，跌69點，高水6點，暫成交130876張。

《經濟通通訊社15日專訊》