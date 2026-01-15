  • 會員
15/01/2026 16:46

即月期指最後交易價26933跌41點，成交89636張

　　即月期指最後交易價26933，跌41點，高水9點，成交89636張。即月國指期貨最後交易價9271，跌39點，高水4點，成交80417張。另外，即月科指期貨最後交易價5834，跌69點，高水6點，成交130894張。
《經濟通通訊社15日專訊》

