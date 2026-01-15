【夜期時段】即月期指最新報26957點，升24點，高水33點

即月期指在夜期時段開市報26956點，升23點，高水32點，最新報26957點，升24點，高水33點，合約成交411張。



即月國指期貨在夜期時段開市報9278點，升7點，高水11點，最新報9278點，升7點，高水11點，合約成交315張。

《經濟通通訊社15日專訊》