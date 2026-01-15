  • 會員
期貨新聞

15/01/2026 17:20

【夜期時段】即月期指最新報26957點，升24點，高水33點

　　即月期指在夜期時段開市報26956點，升23點，高水32點，最新報26957點，升24點，高水33點，合約成交411張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報9278點，升7點，高水11點，最新報9278點，升7點，高水11點，合約成交315張。
《經濟通通訊社15日專訊》

