【夜期時段】即月期指最新報26957點，升24點，高水33點

即月期指在夜期時段開市報26956點，升23點，高水32點，最新報26957點，升24點，高水33點，合約成交411張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9278點，升7點，高水11點，最新報9278點，升7點，高水11點，合約成交315張。
《經濟通通訊社15日專訊》
15/01/2026 17:20
