《日入而息》人行下調結構性貨幣政策工具利率0.25厘，長和傳尋求屈臣氏集團300億美元估值上市

人行1793億逆回購利率持平，本月買斷式逆回購放水3000億；商業用房購房貸款最低首付比例下調至30%；1月19日起下調再貸款、再貼現利率0.25個百分點；下調各類結構性貨幣政策工具利率0.25個百分點；法定存準率平均為6.3%，今年降準降息有一定空間；內地12月M2增幅擴至8.5%勝預期，M1增幅縮至3.8%；12月新增人民幣貸款9100億大勝預期，全年新增貸16.27萬億