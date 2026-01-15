《日入而息》人行下調結構性貨幣政策工具利率0.25厘，長和傳尋求屈臣氏集團300億美元估值上市

|人行下調各類結構性貨幣政策工具利率0.25個百分點；法定存準率平均為6.3%，今年降準降息有一定空間；商業用房購房貸款最低首付比例下調至30%；1月19日起下調再貸款、再貼現利率0.25個百分點
|內地12月M2增幅擴至8.5%勝預期，M1增幅縮至3.8%；12月新增人民幣貸款9100億大勝預期，全年新增貸16.27萬億；2025年末社融規模存量442萬億元增8.3%，政府債券佔比升至21.5%；12月社融規模增量2.21萬億元勝預期，全年增量35.6萬億
|長和(00001)據報尋求屈臣氏集團300億美元估值上市，最快第二季完成香港及倫敦上市；屈臣氏計劃今年新開1000家店舖，投資38億擴大業務網絡及強化O+O平台
|快手(01024)據報開始推介其離岸債券，擬集資156億元，加強人工智能領域資金投入
|傳萬豪擬策略性收購，瑰麗酒店指集團及品牌均不出售
|陳茂波稱今年本港經濟審慎樂觀，惟外圍風險增，籲警惕「黑天鵝」、「灰犀牛」事件
|東亞料今年美國將減息三次，最快或今年首季開始減息；今年標普500指數目標為7500點，料美股七雄資本支出居高不下；今年恒指目標30800點，首季較看好內地人工智能、智能駕駛等板塊
|ACCA料本港2025/26年度綜合盈餘41億元，提15項建議包括為北都企業提供稅務優惠；港股交投持續活躍料利好印花稅收入，港府有必要就北都發展加大發債
|據報中資券商加大招募規模，已於投行部門招募數十名初級及中級銀行家
|外匯局優化QFII相關政策，有序發放QDII投資額度；今年中國外匯市場有望穩定運行，跨境資金流動平穩有序；12月銀行結售匯順差大幅擴至1001億美元
|中國據報正起草規則，擬限企業採購英偉達H200數量；美擬抽取輸華H200芯片25%銷售額，京表示已多次表明立場；分析指中國算力國產化會持續，H200芯片放行不影響趨勢
|蘋果中國宣布Apple Pay支持綁定內地銀行Visa卡，方便用戶外遊消費；Visa尹小龍稱加大投入數據與支付安全領域，為中國持卡人帶來支付新體驗
|人行施展寬鬆連環拳惟無助港股攻兩萬七，恒指全日仍吐76點收報26923
|監管降溫見效，成交大縮逾萬億，滬指收低0.33%三連跌
|歐元最新報1.1635/36，日圓最新報158.37/41
|據報清潔機械人公司高仙機器人擬赴港IPO，集資15.6億元
|內地化工材料供應商國恩科技通過上市聆訊，去年首10個月純利按年增長40.2%
|德萊建業(01546)中途停牌，停牌前報0.355元升近85%
|勝利證券(08540)高鵑卸任行政總裁轉任主席，陳沛泉及吳少梅獲委任為聯席行政總裁
|胡桃資本(00905)截至上月底每股資產淨值0.129元
|李寧(02331)截至去年12月底全國銷售點數量較上季末淨減少41個
|天機控股(01520)收購信橋資本集團10%股權交易協議失效
|小米(01810)雷軍今晚8時再舉行直播，將談及新一代SU7及輔助駕駛
|信義玻璃(00868)與MODON簽署項目協議，建設浮法玻璃等生產線，總投資3.86億美元
|泡泡瑪特(09992)於杭州成立文創公司
|恒生銀行(00011)此前通過私有化今起暫停交易，本月27日起退市
|WeLab完成逾17億元D輪戰略融資，創去年亞洲數字銀行最大規模融資紀錄
|金融機構積極擴充開舖，富途23.8萬租灣仔莊士敦道舖位，方德證券開設在港首間實體店
|騰訊控股(00700)今斥6.4億元回購101.7萬股
|據報百度(09888)旗下蘿蔔快跑已落地約20個內地城市
|阿里(09988)收跌近3%終止四連升，成交額按日急縮46%至約220億元；內媒指新版阿里千問已接入閃購及飛豬，可自動化訂外賣訂機票
|名創優品(09896)廣州公司被越秀區法院執行近500萬元
|天機控股(01520)與華銳娛樂簽訂合作備忘錄，擬以增資方式投資
|信和5大商場新春投放逾千萬推廣，料人流生意額增長10%
|萬科(02202)境內債展期拋出四議案下周闖關，最高擬兌付40%本金
|會德豐港島南岸第6期命名為DEEP WATER SOUTH，提供617伙
|盈大地產(00432)中環半山雅盈峰上樓書，項目提供99伙住宅單位
|富豪酒店與香港理工大學簽MOU，深化AI及酒店數碼化等合作
|恒指公司指安能物流(09956)因私有化，將於1月23日收市後從指數中剔除
|工商銀行(01398)李金鴻獨立董事任職資格已獲核准
|郵儲銀行(01658)浦永灝獨立非執行董事任職資格獲核准
|九興控股(01836)上季綜合收入按年上升0.8%，去年全年升1.5%
|首創環境(03989)新疆天富與首創愛華訂立新設備採購合同
|樂艙物流(02490)本月27日審議是否宣派特別股息建議
|中康控股(02361)公司戰略升級為以健康產業數據要素和生態資源為基礎AI科技服務公司
|中廣核礦業(01164)2025年第四季旗下礦山共生產天然鈾702.5tU
|巨子生物(02367)子公司產品收到國家藥監局頒發醫療器械註冊證
|包浩斯(00483)獲執董唐書文告知其家族信託已解散，信託持有股權轉讓予唐書文及黃曦亭
|卓越教育(03978)受託人於公開市場上購買合共3萬股股份
|王毅晤加拿大外長阿南德稱共建中加新型戰略夥伴關係；商務部回應中加自貿協定進展，願積極商簽雙邊和區域貿易投資協定
|商務部指今年外部環境複雜，但中國外貿發展仍具諸多有利條件
|報告指逾三成在華南韓企業料5年內裁撤業務
|全國外資工作會議統籌國內經濟和國際經貿鬥爭，堅持以開放破圍堵
|財政部指境外機構投資境內債券利息收入暫免徵稅政策延至明年底
|人社部、財政部擴大覆蓋面，讓更多職工享有企業年金
|財科院專家指共同富裕背後問題是知識、技能等差距，應著重人的全面發展
|內地品牌金飾價格分化，最高上調至1439元/克
|鴻鵠基金三期3號成立，11隻險資私募證券基金投入運作
|外匯局優化QFII相關政策，有序發放QDII投資額度；今年中國外匯市場有望穩定運行，跨境資金流動平穩有序；12月銀行結售匯順差大幅擴至1001億美元
|2025年末社融規模存量442萬億元增8.3%，政府債券佔比升至21.5%；12月社融規模增量2.21萬億元勝預期，全年增量35.6萬億
|人行表示中國沒必要通過匯率貶值來獲取國際貿易競爭優勢；靈活開展國債買賣等操作，為政府債券發行創造條件；增加支農支小再貸款額度5千億，總額度中單設1萬億額度支持中小民企；科技創新和技術改造貸款額度從8000億增至1.2萬億；宏觀政策協調效應強化，近期物價水平已積極變化；還原地方專項債置換對貸款影響，去年人幣貸款餘額增約7%；碳減排支持工具全年操作8000億，納入節能改造等；債券等貸款以外融資方式佔社融增量超50%，改革成效顯著
|人行1793億逆回購利率持平，本月買斷式逆回購放水3000億；商業用房購房貸款最低首付比例下調至30%；1月19日起下調再貸款、再貼現利率0.25個百分點；下調各類結構性貨幣政策工具利率0.25個百分點；法定存準率平均為6.3%，今年降準降息有一定空間；內地12月M2增幅擴至8.5%勝預期，M1增幅縮至3.8%；12月新增人民幣貸款9100億大勝預期，全年新增貸16.27萬億
|央視《科技賦能反腐》披露，原中證監科技司長姚前收受2000枚以太幣
|「擎天租」完成種子輪融資，上線3周機器人租賃訂單日均逾200單
|深圳到2027年底，培育超千家高成長人工智能創業企業
|內地首宗AI陪聊App涉黃案二審未宣判，開發者及營運者一審判囚4年及1年6個月
|階躍星辰語音推理模型Step-Audio-R1.1登頂大模型評測榜單
|蘋果中國宣布Apple Pay支持綁定內地銀行Visa卡，方便用戶外遊消費；Visa尹小龍稱加大投入數據與支付安全領域，為中國持卡人帶來支付新體驗
|抖音電商年度報告指去年超8萬新商家直播成交額破百萬元
|華為余承東到訪東風汽車，圍繞鴻蒙生態、AI等深度交流
|西貝創始人賈國龍稱網傳關閉102家門店消息屬實
|12月外資減持1500億元中國銀行間債券，連續第八個月減持
|境外機構投資中國在境外發行國債、地方債利息收入免稅政策延至明年底
|台股收跌0.42%，報30810.58點
|台積電去年第四季度淨利潤大幅增長35%，創歷史新高
|商務部表示中方加強對日出口管制，根源在於高市首相錯誤言行
|中國據報正起草規則，擬限企業採購英偉達H200數量；美擬抽取輸華H200芯片25%銷售額，京表示已多次表明立場；分析指中國算力國產化會持續，H200芯片放行不影響趨勢
|謝鋒晤美國國會參議院民主黨督導等，期維持雙邊關係穩定；特朗普政府暫緩對稀土等關鍵礦物徵收關稅
|中國據悉就委內瑞拉貸款尋求保障；特朗普與委內瑞拉代總統通話，據報雪佛龍本周將獲准擴大委國營運
|泰國高鐵工程意外增至32死60人傷
|美英據報從卡塔爾軍事基地撤離部分人員，林肯號航母調往中東
|丹麥同意就格陵蘭問題與美方成立工作組，稱仍存「根本分歧」
|美國共和黨議員發言人指國會正安排鮑威爾聽證會事宜；美國將大規模暫停發放移民簽證，全球逾三分之一國家受影響
|新加坡2025年新建住宅銷量創4年新高，樓市降溫措施未能削弱入市意願
|歐洲汽車零件業迎前所未見裁員潮，兩年裁員逾10萬人
|英國經濟11月反彈，得益於積架越野路華汽車產量回升
|韓國央行第五次維持利率不變，美財長罕見發聲稱韓元貶值幅度過大
|美日財長談匯率問題，日本外匯官員稱不排除干預匯市
|美國PPI和零售銷售升幅雙雙超預期，反映通脹壓力持續
|馬斯克回應Grok色情圖片爭議，表示不會生成違法內容
|Pimco尋求多元化配置資產，因特朗普政策難預測
|港珠澳大橋珠海公路口岸去年人流、車流、貨值均刷新年度紀錄
|勞工處稱高度關注啟德地盤致命意外，向承建商發暫時停工通知書
|據報中資券商加大招募規模，已於投行部門招募數十名初級及中級銀行家
|機管局指去年機場接待6100萬人次旅客，按年升15%
|甯漢豪稱市建局承建商預審名單包括往績表現，如有問題會被除名
|私隱專員公署關注AI聊天機械人Grok被用作生成不雅內容，提醒市民安全使用AI
|仲量聯行報告指AI基建熱潮推動3萬億美元全球超級投資周期，香港市場邁向新一輪增長階段
|富達料今年亞洲市場或更勝一籌，AI仍是關鍵主題
|ACCA料本港2025/26年度綜合盈餘41億元，提15項建議包括為北都企業提供稅務優惠；港股交投持續活躍料利好印花稅收入，港府有必要就北都發展加大發債
|積金評級指強積金上季淨流入反彈42%，惟全年計仍創2021年以來最低
|摩通私銀指亞洲各地政策和經濟增長路徑或現分化，料今年中國實際GDP增長率4.3%
|本港首季中小企營商指數回落，但仍高於去年平均水平
|本港2025年11月商品出口貨量及進口貨量分別上升15.4%及15.1%
|陳茂波稱今年本港經濟審慎樂觀，惟外圍風險增，籲警惕「黑天鵝」、「灰犀牛」事件
|StashAway指四大因素主導環球市場，料特朗普政府在11月中期選舉前優先推行促進增長政策
|張立君出任澳洲會計師公會大中華區分會會長
|政府委任陳惠仁等共四人為金發局董事會成員，為期兩年
|聯交所譴責皇庭智家前主席鄒格兵及前執行董事沈志東
|韓束兩款熱銷面膜被驗出禁用成份，近三周涉退款投訴約3600宗
|東亞料今年美國將減息三次，最快或今年首季開始減息；今年標普500指數目標為7500點，料美股七雄資本支出居高不下；今年恒指目標30800點，首季較看好內地人工智能、智能駕駛等板塊
