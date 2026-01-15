  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
期貨新聞

15/01/2026 19:09

《日入而息》人行下調結構性貨幣政策工具利率0.25厘，長和傳尋求屈臣氏集團300億美元估值上市

人行下調各類結構性貨幣政策工具利率0.25個百分點；法定存準率平均為6.3%，今年降準降息有一定空間；商業用房購房貸款最低首付比例下調至30%；1月19日起下調再貸款、再貼現利率0.25個百分點
內地12月M2增幅擴至8.5%勝預期，M1增幅縮至3.8%；12月新增人民幣貸款9100億大勝預期，全年新增貸16.27萬億；2025年末社融規模存量442萬億元增8.3%，政府債券佔比升至21.5%；12月社融規模增量2.21萬億元勝預期，全年增量35.6萬億
長和(00001)據報尋求屈臣氏集團300億美元估值上市，最快第二季完成香港及倫敦上市；屈臣氏計劃今年新開1000家店舖，投資38億擴大業務網絡及強化O+O平台
快手(01024)據報開始推介其離岸債券，擬集資156億元，加強人工智能領域資金投入
傳萬豪擬策略性收購，瑰麗酒店指集團及品牌均不出售
陳茂波稱今年本港經濟審慎樂觀，惟外圍風險增，籲警惕「黑天鵝」、「灰犀牛」事件
東亞料今年美國將減息三次，最快或今年首季開始減息；今年標普500指數目標為7500點，料美股七雄資本支出居高不下；今年恒指目標30800點，首季較看好內地人工智能、智能駕駛等板塊
ACCA料本港2025/26年度綜合盈餘41億元，提15項建議包括為北都企業提供稅務優惠；港股交投持續活躍料利好印花稅收入，港府有必要就北都發展加大發債
據報中資券商加大招募規模，已於投行部門招募數十名初級及中級銀行家
外匯局優化QFII相關政策，有序發放QDII投資額度；今年中國外匯市場有望穩定運行，跨境資金流動平穩有序；12月銀行結售匯順差大幅擴至1001億美元
中國據報正起草規則，擬限企業採購英偉達H200數量；美擬抽取輸華H200芯片25%銷售額，京表示已多次表明立場；分析指中國算力國產化會持續，H200芯片放行不影響趨勢
蘋果中國宣布Apple Pay支持綁定內地銀行Visa卡，方便用戶外遊消費；Visa尹小龍稱加大投入數據與支付安全領域，為中國持卡人帶來支付新體驗

《即日市況》
人行施展寬鬆連環拳惟無助港股攻兩萬七，恒指全日仍吐76點收報26923
　
《深滬股市》
監管降溫見效，成交大縮逾萬億，滬指收低0.33%三連跌
　　　　　
《美元匯價》
歐元最新報1.1635/36，日圓最新報158.37/41
　　
《公司資訊》　
據報清潔機械人公司高仙機器人擬赴港IPO，集資15.6億元
內地化工材料供應商國恩科技通過上市聆訊，去年首10個月純利按年增長40.2%
德萊建業(01546)中途停牌，停牌前報0.355元升近85%
勝利證券(08540)高鵑卸任行政總裁轉任主席，陳沛泉及吳少梅獲委任為聯席行政總裁
胡桃資本(00905)截至上月底每股資產淨值0.129元
李寧(02331)截至去年12月底全國銷售點數量較上季末淨減少41個
天機控股(01520)收購信橋資本集團10%股權交易協議失效
小米(01810)雷軍今晚8時再舉行直播，將談及新一代SU7及輔助駕駛
信義玻璃(00868)與MODON簽署項目協議，建設浮法玻璃等生產線，總投資3.86億美元
泡泡瑪特(09992)於杭州成立文創公司
恒生銀行(00011)此前通過私有化今起暫停交易，本月27日起退市
WeLab完成逾17億元D輪戰略融資，創去年亞洲數字銀行最大規模融資紀錄
金融機構積極擴充開舖，富途23.8萬租灣仔莊士敦道舖位，方德證券開設在港首間實體店
騰訊控股(00700)今斥6.4億元回購101.7萬股
據報百度(09888)旗下蘿蔔快跑已落地約20個內地城市
阿里(09988)收跌近3%終止四連升，成交額按日急縮46%至約220億元；內媒指新版阿里千問已接入閃購及飛豬，可自動化訂外賣訂機票
屈臣氏計劃今年新開1000家店舖，投資38億擴大業務網絡及強化O+O平台
快手(01024)據報開始推介其離岸債券，擬集資156億元，加強人工智能領域資金投入
名創優品(09896)廣州公司被越秀區法院執行近500萬元
天機控股(01520)與華銳娛樂簽訂合作備忘錄，擬以增資方式投資
信和5大商場新春投放逾千萬推廣，料人流生意額增長10%
萬科(02202)境內債展期拋出四議案下周闖關，最高擬兌付40%本金
會德豐港島南岸第6期命名為DEEP WATER SOUTH，提供617伙
盈大地產(00432)中環半山雅盈峰上樓書，項目提供99伙住宅單位
傳萬豪擬策略性收購，瑰麗酒店指集團及品牌均不出售
富豪酒店與香港理工大學簽MOU，深化AI及酒店數碼化等合作
長和(00001)據報尋求屈臣氏集團300億美元估值上市，最快第二季完成香港及倫敦上市
恒指公司指安能物流(09956)因私有化，將於1月23日收市後從指數中剔除
工商銀行(01398)李金鴻獨立董事任職資格已獲核准
郵儲銀行(01658)浦永灝獨立非執行董事任職資格獲核准
九興控股(01836)上季綜合收入按年上升0.8%，去年全年升1.5%
首創環境(03989)新疆天富與首創愛華訂立新設備採購合同
樂艙物流(02490)本月27日審議是否宣派特別股息建議
中康控股(02361)公司戰略升級為以健康產業數據要素和生態資源為基礎AI科技服務公司
中廣核礦業(01164)2025年第四季旗下礦山共生產天然鈾702.5tU
巨子生物(02367)子公司產品收到國家藥監局頒發醫療器械註冊證
包浩斯(00483)獲執董唐書文告知其家族信託已解散，信託持有股權轉讓予唐書文及黃曦亭
卓越教育(03978)受託人於公開市場上購買合共3萬股股份
　
《中國要聞》　
王毅晤加拿大外長阿南德稱共建中加新型戰略夥伴關係；商務部回應中加自貿協定進展，願積極商簽雙邊和區域貿易投資協定
商務部指今年外部環境複雜，但中國外貿發展仍具諸多有利條件
報告指逾三成在華南韓企業料5年內裁撤業務
全國外資工作會議統籌國內經濟和國際經貿鬥爭，堅持以開放破圍堵
財政部指境外機構投資境內債券利息收入暫免徵稅政策延至明年底
人社部、財政部擴大覆蓋面，讓更多職工享有企業年金
財科院專家指共同富裕背後問題是知識、技能等差距，應著重人的全面發展
內地品牌金飾價格分化，最高上調至1439元/克
鴻鵠基金三期3號成立，11隻險資私募證券基金投入運作
外匯局優化QFII相關政策，有序發放QDII投資額度；今年中國外匯市場有望穩定運行，跨境資金流動平穩有序；12月銀行結售匯順差大幅擴至1001億美元
2025年末社融規模存量442萬億元增8.3%，政府債券佔比升至21.5%；12月社融規模增量2.21萬億元勝預期，全年增量35.6萬億
人行表示中國沒必要通過匯率貶值來獲取國際貿易競爭優勢；靈活開展國債買賣等操作，為政府債券發行創造條件；增加支農支小再貸款額度5千億，總額度中單設1萬億額度支持中小民企；科技創新和技術改造貸款額度從8000億增至1.2萬億；宏觀政策協調效應強化，近期物價水平已積極變化；還原地方專項債置換對貸款影響，去年人幣貸款餘額增約7%；碳減排支持工具全年操作8000億，納入節能改造等；債券等貸款以外融資方式佔社融增量超50%，改革成效顯著
人行1793億逆回購利率持平，本月買斷式逆回購放水3000億；商業用房購房貸款最低首付比例下調至30%；1月19日起下調再貸款、再貼現利率0.25個百分點；下調各類結構性貨幣政策工具利率0.25個百分點；法定存準率平均為6.3%，今年降準降息有一定空間；內地12月M2增幅擴至8.5%勝預期，M1增幅縮至3.8%；12月新增人民幣貸款9100億大勝預期，全年新增貸16.27萬億
央視《科技賦能反腐》披露，原中證監科技司長姚前收受2000枚以太幣
「擎天租」完成種子輪融資，上線3周機器人租賃訂單日均逾200單
深圳到2027年底，培育超千家高成長人工智能創業企業
內地首宗AI陪聊App涉黃案二審未宣判，開發者及營運者一審判囚4年及1年6個月
階躍星辰語音推理模型Step-Audio-R1.1登頂大模型評測榜單
蘋果中國宣布Apple Pay支持綁定內地銀行Visa卡，方便用戶外遊消費；Visa尹小龍稱加大投入數據與支付安全領域，為中國持卡人帶來支付新體驗
抖音電商年度報告指去年超8萬新商家直播成交額破百萬元
華為余承東到訪東風汽車，圍繞鴻蒙生態、AI等深度交流
西貝創始人賈國龍稱網傳關閉102家門店消息屬實
12月外資減持1500億元中國銀行間債券，連續第八個月減持
境外機構投資中國在境外發行國債、地方債利息收入免稅政策延至明年底
　
《寶島快訊》　
台股收跌0.42%，報30810.58點
台積電去年第四季度淨利潤大幅增長35%，創歷史新高
　
《大國博弈》　
商務部表示中方加強對日出口管制，根源在於高市首相錯誤言行
中國據報正起草規則，擬限企業採購英偉達H200數量；美擬抽取輸華H200芯片25%銷售額，京表示已多次表明立場；分析指中國算力國產化會持續，H200芯片放行不影響趨勢
謝鋒晤美國國會參議院民主黨督導等，期維持雙邊關係穩定；特朗普政府暫緩對稀土等關鍵礦物徵收關稅
　
《國際要聞》　
中國據悉就委內瑞拉貸款尋求保障；特朗普與委內瑞拉代總統通話，據報雪佛龍本周將獲准擴大委國營運
泰國高鐵工程意外增至32死60人傷
美英據報從卡塔爾軍事基地撤離部分人員，林肯號航母調往中東
丹麥同意就格陵蘭問題與美方成立工作組，稱仍存「根本分歧」
美國共和黨議員發言人指國會正安排鮑威爾聽證會事宜；美國將大規模暫停發放移民簽證，全球逾三分之一國家受影響
　
《外圍經濟》　
新加坡2025年新建住宅銷量創4年新高，樓市降溫措施未能削弱入市意願
歐洲汽車零件業迎前所未見裁員潮，兩年裁員逾10萬人
英國經濟11月反彈，得益於積架越野路華汽車產量回升
韓國央行第五次維持利率不變，美財長罕見發聲稱韓元貶值幅度過大
美日財長談匯率問題，日本外匯官員稱不排除干預匯市
美國PPI和零售銷售升幅雙雙超預期，反映通脹壓力持續
馬斯克回應Grok色情圖片爭議，表示不會生成違法內容
Pimco尋求多元化配置資產，因特朗普政策難預測
　
《其他消息》　
港珠澳大橋珠海公路口岸去年人流、車流、貨值均刷新年度紀錄
勞工處稱高度關注啟德地盤致命意外，向承建商發暫時停工通知書
據報中資券商加大招募規模，已於投行部門招募數十名初級及中級銀行家
機管局指去年機場接待6100萬人次旅客，按年升15%
甯漢豪稱市建局承建商預審名單包括往績表現，如有問題會被除名
私隱專員公署關注AI聊天機械人Grok被用作生成不雅內容，提醒市民安全使用AI
仲量聯行報告指AI基建熱潮推動3萬億美元全球超級投資周期，香港市場邁向新一輪增長階段
富達料今年亞洲市場或更勝一籌，AI仍是關鍵主題
ACCA料本港2025/26年度綜合盈餘41億元，提15項建議包括為北都企業提供稅務優惠；港股交投持續活躍料利好印花稅收入，港府有必要就北都發展加大發債
積金評級指強積金上季淨流入反彈42%，惟全年計仍創2021年以來最低
摩通私銀指亞洲各地政策和經濟增長路徑或現分化，料今年中國實際GDP增長率4.3%
本港首季中小企營商指數回落，但仍高於去年平均水平
本港2025年11月商品出口貨量及進口貨量分別上升15.4%及15.1%
陳茂波稱今年本港經濟審慎樂觀，惟外圍風險增，籲警惕「黑天鵝」、「灰犀牛」事件
StashAway指四大因素主導環球市場，料特朗普政府在11月中期選舉前優先推行促進增長政策
張立君出任澳洲會計師公會大中華區分會會長
政府委任陳惠仁等共四人為金發局董事會成員，為期兩年
聯交所譴責皇庭智家前主席鄒格兵及前執行董事沈志東
韓束兩款熱銷面膜被驗出禁用成份，近三周涉退款投訴約3600宗
東亞料今年美國將減息三次，最快或今年首季開始減息；今年標普500指數目標為7500點，料美股七雄資本支出居高不下；今年恒指目標30800點，首季較看好內地人工智能、智能駕駛等板塊

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

上一篇新聞︰15/01/2026 19:16  《再戰明天》德國公布ＣＰＩ，美國公布工業生產等數據

下一篇新聞︰15/01/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２６９５７點，升２４點，高水３３點

其他
More

15/01/2026 17:20  《外圍焦點》多名美聯儲官員發表講話，美國公布零售銷售等數據

15/01/2026 16:46  即月期指最後交易價２６９３３跌４１點，成交８９６３６張

15/01/2026 16:31  即月期指最後交易價２６９３３跌４１點，高水９點

15/01/2026 15:08  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９７５﹒０升８﹒７…

15/01/2026 09:15  期指低開２０點報２６９５４，國指期貨跌１４點報９２９６

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

經濟崩潰背後的制裁禍首知多少

14/01/2026 18:11

大國博弈

日圓匯率低見4.89算！跌至超過一年低位！邊間銀行兌現金最抵...

14/01/2026 18:05

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區