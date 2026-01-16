恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數206300張減8943張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為206300張，較前減8943張；若計入其他月份的未平倉合約，總數238696張，減8553張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|15/01(四)
|206300
|-8943
|238696
|-8553
|14/01(三)
|215243
|8397
|247249
|9097
|13/01(二)
|206846
|593
|238152
|1677
|12/01(一)
|206253
|5965
|236475
|7142
|09/01(五)
|200288
|6338
|229333
|6566
|15/01(四)
|82119
|-355
|106344
|-10
|14/01(三)
|82474
|3874
|106354
|4286
|13/01(二)
|78600
|4502
|102068
|5316
|12/01(一)
|74098
|1524
|96752
|1707
|09/01(五)
|72574
|2306
|95045
|2384
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社16日專訊》
