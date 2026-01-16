期指高開208點報27141，國指期貨升68點報9339

期指高開208點報27141，國指期貨高開68點報9339，科指期貨高開56點報5890。
《經濟通通訊社16日專訊》
16/01/2026 09:15
