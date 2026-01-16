即月期指最後交易價26829跌104點，低水16點

即月期指最後交易價26829，跌104點，低水16點，暫成交79519張。即月國指期貨最後交易價9215，跌56點，低水6點，暫成交77266張。另外，即月科指期貨最後交易價5821，跌13點，低水1點，暫成交101413張。
《經濟通通訊社16日專訊》
16/01/2026 16:31
