即月期指最後交易價26829跌104點，成交79519張

即月期指最後交易價26829，跌104點，低水16點，成交79519張。即月國指期貨最後交易價9215，跌56點，低水6點，成交77365張。另外，即月科指期貨最後交易價5821，跌13點，低水1點，成交101413張。

《經濟通通訊社16日專訊》