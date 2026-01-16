【夜期時段】即月期指最新報26810點，跌19點，低水35點

即月期指在夜期時段開市報26834點，升5點，低水11點，最新報26810點，跌19點，低水35點，合約成交321張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9219點，升4點，低水2點，最新報9211點，跌4點，低水10點，合約成交412張。
《經濟通通訊社16日專訊》
16/01/2026 17:20
IPON