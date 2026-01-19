即月期指最後交易價26588跌241點，高水24點

即月期指最後交易價26588，跌241點，高水24點，暫成交67445張。即月國指期貨最後交易價9145，跌70點，高水11點，暫成交65853張。另外，即月科指期貨最後交易價5755，跌66點，高水5點，暫成交80577張。

《經濟通通訊社19日專訊》