【夜期時段】即月期指最新報26553點，跌35點，低水11點

即月期指在夜期時段開市報26583點，跌5點，高水19點，最新報26553點，跌35點，低水11點，合約成交211張。



即月國指期貨在夜期時段開市報9140點，跌5點，高水6點，最新報9134點，跌11點，平水，合約成交295張。

《經濟通通訊社19日專訊》