  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
期貨新聞

19/01/2026 17:20

【夜期時段】即月期指最新報26553點，跌35點，低水11點

　　即月期指在夜期時段開市報26583點，跌5點，高水19點，最新報26553點，跌35點，低水11點，合約成交211張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報9140點，跌5點，高水6點，最新報9134點，跌11點，平水，合約成交295張。
《經濟通通訊社19日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

上一篇新聞︰19/01/2026 17:33  《外圍焦點》歐元區公布消費者物價指數

下一篇新聞︰19/01/2026 16:46  即月期指最後交易價２６５８８跌２４１點，成交６７６４７張

其他
More

19/01/2026 16:31  即月期指最後交易價２６５８８跌２４１點，高水２４點

19/01/2026 15:03  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９２１﹒２５跌５５…

19/01/2026 09:15  期指低開２８１點報２６５４８，國指期貨跌６７點報９１４８

19/01/2026 09:06  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９２５﹒５跌５１﹒…

19/01/2026 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２２４２５５張減２３８８張

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，港元新資金三個月定存最高5.88...

18/01/2026 10:55

貨幣攻略

環球動態 | 中加達成初步貿易協議，擬大幅下調油菜籽及電動車...

17/01/2026 08:46

關稅戰

美恐陷委國泥沼，竹籃打水一場空

16/01/2026 08:34

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區