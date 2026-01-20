期指高開19點報26607，國指期貨升5點報9150

期指高開19點報26607，國指期貨高開5點報9150，科指期貨高開7點報5762。
《經濟通通訊社20日專訊》
20/01/2026 09:15
