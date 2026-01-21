【夜期時段】即月期指最新報26587點，升17點，高水2點

即月期指在夜期時段開市報26573點，升3點，低水12點，最新報26587點，升17點，高水2點，合約成交198張。



即月國指期貨在夜期時段開市報9122點，升3點，低水1點，最新報9124點，升5點，高水1點，合約成交285張。

《經濟通通訊社21日專訊》