【夜期時段】即月期指最新報26587點，升17點，高水2點

即月期指在夜期時段開市報26573點，升3點，低水12點，最新報26587點，升17點，高水2點，合約成交198張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9122點，升3點，低水1點，最新報9124點，升5點，高水1點，合約成交285張。
《經濟通通訊社21日專訊》
【說說心理話】賽馬會友「伴」同盟計劃：提供免費上門照顧長者服務，讓照顧者唞唞氣！► 即睇
21/01/2026 17:20
即月期指在夜期時段開市報26573點，升3點，低水12點，最新報26587點，升17點，高水2點，合約成交198張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9122點，升3點，低水1點，最新報9124點，升5點，高水1點，合約成交285張。
《經濟通通訊社21日專訊》
【說說心理話】賽馬會友「伴」同盟計劃：提供免費上門照顧長者服務，讓照顧者唞唞氣！► 即睇
下一篇新聞︰21/01/2026 16:46 即月期指最後交易價２６５７０升１０８點，成交８０２９４張
21/01/2026 16:46 《外圍焦點》英國公布房價指數，美國公布新屋動工等數據
21/01/2026 16:31 即月期指最後交易價２６５７０升１０８點，低水１５點
21/01/2026 15:01 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８４８﹒０升１８﹒…
21/01/2026 09:15 期指低開６８點報２６３９４，國指期貨跌４２點報９０４６
21/01/2026 09:06 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８４４﹒２５升１４…
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON