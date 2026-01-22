《日入而息》據報新世界旗下「11 Skies」多個租戶撤出；利福國際正尋求10億美元貸款再融資

據報內地無糖氣泡飲料製造商「元氣森林」擬在港上市

龍旗科技(09611)H股首掛較招股價高近13%，逾千倍超購每手賺400元；收高近4%，每手賺110元

港交所(00388)陳翊庭稱逾350間公司排隊在港IPO上市，重申上市速度須與質量並行

啟明醫療(02500)附屬公司P於美國特拉華州地區法院提起專利侵權訴訟

萬洲國際(00288)史密斯菲爾德收購熱狗品牌「Nathan's Famous」，對應企業價值約4.5億美元

中國銀河(06881)發行科技創新公司債券獲中證監註冊批覆

圓通國際(06123)推「中巴極速達」產品，開拓巴基斯坦貨物配送服務

中國儲能科技發展(01143)今早停牌，待發內幕消息

兆易創新(03986)推出新一代GD32H7系列超高性能MCU

富力地產(02777)欠稅13億元被公告，包括土地增值稅、房產稅等

太古地產(00019)三里屯太古里標誌性煥新升級達重要里程碑

據報阿里(09988)分拆旗下半導體公司「平頭哥」上市

騰訊(00700)湯道生稱AI加速落地，挑戰在於如何將其轉化為可衡量回報；騰訊回應要求GitHub下架一批微信開源項目：相關項目威脅用戶數據隱私；

騰訊電競與亞奧理事會達成十年戰略合作，將參與賽事體系建設

百度(09888)發布文心大模型5.0正式版，訓練速度提升240%

中國移動(00941)上海、山東線下營業廳開售多款保險產品

新地(00016)SIERRA SEA 2B期首推155伙，入場價455.17萬起；新地西沙SIERRA SEA 2B期提供775伙，涵蓋2房至4房單位

彭博指據報新世界(00017)旗下「11 Skies」多個租戶撤出，包括周大福珠寶

萬科(02202)已查封凍結萬達相關股權資產，不確定能否法拍變現

新世界(00017)馬頭角項目瑧博首錄天台特色戶成交，售價及呎價雙破頂

盈大地產(00432)雅盈峰招標沽出兩伙逾千呎單位，套現逾9000萬

引入立會議員吳傑莊參與配售，德祥地產(00199)冀成RWA提供者及發行者

新華社將播放泡泡瑪特(09992)CEO專訪刺激股價，曾批評盲盒風氣

比亞迪(01211)起訴汽車博主獲賠201萬元，曾指方程豹「豹5」高速油耗達18升

北京燃氣藍天(06828)接獲逾1.6億元人民幣索賠訴訟民事起訴狀

創勝集團(06628)年內啟動重點項目三期臨床試驗

五礦資源(01208)去年第四季度銅總產量按年下跌7%

五一視界(06651)穩價期結束，無行使超額配股權

證監會點名俊裕地基(01757)股權高度集中

保誠(02378)附屬擬增持馬來西亞壽險業務，總代價約3.75億美元

BOSS直聘(02076)計劃受託人購31.7萬股A類普通股

PayMe by HSBC正式支援NFC手機付款功能

百勝中國(09987)下月4日或前後採納考慮宣派季度股息

聯交所對佳源服務(01153)前獨立非執董王惠敏作出不適合性聲明及譴責

中金公司(03908)徐翌成不再代為履行財務負責人，另聘王曙光為財務負責人

華人置業(00127)已透過貸款方式向金得誠作出多筆墊款

德昌電機(00179)首三財季營業額按年基本持平，料全財年亦大致相若

海信家電(00921)本月14日至今斥20.35億元人民幣認購理財產品