《日入而息》據報新世界旗下「11 Skies」多個租戶撤出；利福國際正尋求10億美元貸款再融資

|彭博指據報新世界(00017)旗下「11 Skies」多個租戶撤出，包括周大福珠寶
|萬科(02202)已查封凍結萬達相關股權資產，不確定能否法拍變現
|金監總局發布《行政許可實施程序規定》，優化工作流程
|陳茂波稱人工智能和區塊鏈正引發產業變革，具有相當大的發展潛力
|蘋果6月將對語音助理Siri重大改版，打造為AI聊天機械人
|彭博指據報利福國際正尋求10億美元貸款再融資，涉銅鑼灣崇光百貨抵押
|內地12月青年失業率降至16.5%，創六個月最低
|保誠(02378)附屬擬增持馬來西亞壽險業務，總代價約3.75億美元
|恒指全日升44點收報26629，泡泡瑪特午後走強收升6%，國壽跌4%
|滬綜指收升0.14%，創業板漲超1%，商業航天概念爆發
|歐元最新報1.1691/92，日圓最新報158.67/71
|據報內地無糖氣泡飲料製造商「元氣森林」擬在港上市
|龍旗科技(09611)H股首掛較招股價高近13%，逾千倍超購每手賺400元；收高近4%，每手賺110元
|港交所(00388)陳翊庭稱逾350間公司排隊在港IPO上市，重申上市速度須與質量並行
|啟明醫療(02500)附屬公司P於美國特拉華州地區法院提起專利侵權訴訟
|萬洲國際(00288)史密斯菲爾德收購熱狗品牌「Nathan's Famous」，對應企業價值約4.5億美元
|中國銀河(06881)發行科技創新公司債券獲中證監註冊批覆
|圓通國際(06123)推「中巴極速達」產品，開拓巴基斯坦貨物配送服務
|中國儲能科技發展(01143)今早停牌，待發內幕消息
|兆易創新(03986)推出新一代GD32H7系列超高性能MCU
|富力地產(02777)欠稅13億元被公告，包括土地增值稅、房產稅等
|太古地產(00019)三里屯太古里標誌性煥新升級達重要里程碑
|據報阿里(09988)分拆旗下半導體公司「平頭哥」上市
|騰訊(00700)湯道生稱AI加速落地，挑戰在於如何將其轉化為可衡量回報；騰訊回應要求GitHub下架一批微信開源項目：相關項目威脅用戶數據隱私；
騰訊電競與亞奧理事會達成十年戰略合作，將參與賽事體系建設
|百度(09888)發布文心大模型5.0正式版，訓練速度提升240%
|中國移動(00941)上海、山東線下營業廳開售多款保險產品
|新地(00016)SIERRA SEA 2B期首推155伙，入場價455.17萬起；新地西沙SIERRA SEA 2B期提供775伙，涵蓋2房至4房單位
|新世界(00017)馬頭角項目瑧博首錄天台特色戶成交，售價及呎價雙破頂
|盈大地產(00432)雅盈峰招標沽出兩伙逾千呎單位，套現逾9000萬
|引入立會議員吳傑莊參與配售，德祥地產(00199)冀成RWA提供者及發行者
|新華社將播放泡泡瑪特(09992)CEO專訪刺激股價，曾批評盲盒風氣
|比亞迪(01211)起訴汽車博主獲賠201萬元，曾指方程豹「豹5」高速油耗達18升
|北京燃氣藍天(06828)接獲逾1.6億元人民幣索賠訴訟民事起訴狀
|創勝集團(06628)年內啟動重點項目三期臨床試驗
|五礦資源(01208)去年第四季度銅總產量按年下跌7%
|五一視界(06651)穩價期結束，無行使超額配股權
|證監會點名俊裕地基(01757)股權高度集中
|BOSS直聘(02076)計劃受託人購31.7萬股A類普通股
|PayMe by HSBC正式支援NFC手機付款功能
|百勝中國(09987)下月4日或前後採納考慮宣派季度股息
|聯交所對佳源服務(01153)前獨立非執董王惠敏作出不適合性聲明及譴責
|中金公司(03908)徐翌成不再代為履行財務負責人，另聘王曙光為財務負責人
|華人置業(00127)已透過貸款方式向金得誠作出多筆墊款
|德昌電機(00179)首三財季營業額按年基本持平，料全財年亦大致相若
|海信家電(00921)本月14日至今斥20.35億元人民幣認購理財產品
|三一國際(00631)與中金訂立金融產品投資框架協議
|芬蘭總理奧爾波應李強邀請周日起訪華4天；商務部表示芬蘭總理將率20多家企業高管訪華，中芬合作潛力巨大
|農業部去年糧食產量達1.43萬億斤，再創歷史新高；今年將持續落實肉牛奶牛產業各項紓困政策；農用無人機超30萬架，低空經濟呈良好態勢；開展第二輪土地承包到期後再延三十年整省試點
|金監總局發布《行政許可實施程序規定》，優化工作流程
|發改委已下達936億超長期特別國債支持設備更新資金
|機構指北上深樓市回暖，上海二手房庫存掛牌量連降9個月
|追覓成央視春晚合作夥伴，同日擲40億成立兩家科技公司
|深圳去年外貿總額4.55萬億再創新高，出口下滑，進口增8%
|上海2025年累計接待入境遊客936萬人次，同比大增39.58%；海南三亞遊客總花費去年首破千億元，同比增逾9%
|內地12月青年失業率降至16.5%，創六個月最低
|復旦大學團隊研發全球首款「纖維芯片」，未來可製「智能衣服」
|商務部等九部門鼓勵藥品零售企業併購重組、零售藥店聯合採購
|人行2102億逆回購利率持平，淨投放309億；SWIFT指12月人民幣國際支付佔比降至2.73%，續排第六；人行預告明日續做9000億元MLF，增量7000億元；潘功勝稱今年降準降息還有一定空間，一批貨幣金融政策已落地；逐步發揮國債買賣於流動性管理中作用，保持銀行體系流動性充裕
|四川遂寧市中心血站原站長唐志斌被雙開，涉侵佔財物、受賄及行賄
|蘋果中國推出新春優惠，指定支付方式買iPhone、iPad等指定型號最高減1000元
|機構指AI運算架構升級或推升存儲器市場產值2027年再創高峰
|百川智能時隔9天升級發布M3 Plus新模型，API調用降價70%
|國產載人飛船「穿越者壹號」料2028年載人首飛，20多名太空遊客包括智元CMO
|商務部指去年中國對外直接投資1744億美元，同比增7.1%
|月之暗面張予彤稱Kimi僅用美國頂尖實驗室1%資源，打造出全球領先開源模型
|台股收升1.6%報31746點，盤中創31890點歷史新高
|商務部堅決反對歐盟將部分中企列為高風險供應商；中國只在特殊情況批准購買H200芯片？商務部：不了解情況
|美國對中國玻璃纖維門板實施臨時反傾銷稅，最高147%；兩美企對樂行天下等5家中企電動獨輪車提出337調查
|加拿大法院裁定TikTok可繼續在當地運營；商務部回應加拿大油菜籽問題：在規則框架內考慮加方合理訴求
|日企進口稀土要提供額外資料，中國商務部表示制止日本再軍事化和擁核企圖
|巴基斯坦南部城市卡拉奇購物中心大火，死者增至60人
|澳洲新南威爾士省槍擊案最少3人死亡，槍手在逃
|普京將與特朗普特使會晤，願撥付10億美元凍結資產支持和平委員會
|美國正式退出世衛組織，但仍拖欠2.6億美元會費；特朗普在達沃斯論壇上抨擊卡尼，稱加拿大應該感激美國；特朗普達沃斯論壇美國經濟方面言論要點；特朗普稱心中選定的聯儲局主席可能只剩一個，希望能像格蘭斯班
|高盛上調黃金今年底目標價，從每盎司4900美元至5400美元
|澳洲12月失業率降至4.1%，低於市場預期
|日本債市連續第二日回穩，超長期國債領漲；日本12月整體出口按年增5.1%，連續第四個月增長；高市早苗政治豪賭早有預期，專家料「卓慧思時刻」未必重演；普徠仕料日本央行本周會議按兵不動，惟或較預期提早加息
|韓國經濟按年擴張1%，實現2025年增長目標
|美媒分析指只要歐洲基金不拋美股，賣出美債恐慌有限
|據報Sam Altman與中東頂級投資者會面，為OpenAI融資至少500億美元
|蘋果6月將對語音助理Siri重大改版，打造為AI聊天機械人
|陳茂波稱人工智能和區塊鏈正引發產業變革，具有相當大的發展潛力
|金管局發布第2A階段可持續金融分類目錄，加入轉型元素及適應氣候變化類別等
|天后水星街全幢服務式住宅3.2億元成交，外資基金持貨9年帳蝕1.3億元離場
|南丫海難死因研究，死因庭認為財利船廠沒有明確覆檢數據制度；南丫海難死者家屬：對裁決表示極度失望和不滿
|彭博指據報利福國際正尋求10億美元貸款再融資，涉銅鑼灣崇光百貨抵押
|地政總署收回位於九龍城靠背壟道/浙江街的土地，以推行市區重建項目
|本港去年12月CPI按年升1.4，高於預期
|德勤料港府本財年錄5億元盈餘，財政儲備為6548億；建議將個人免稅額提高10%，寬減百分之百薪俸稅及個人入息課稅上限5000元；現時不是合適時機新增開源措施，惟需盡早展開全面稅收檢討
|李慧琼辭任「愛國主義教育工作小組」組長，陳國基對其貢獻表示感謝
|證監會指吳家熹7項虛假交易罪名成立，涉6港股及「搭棚」策略
|星展首季看好5至7年期的A/BBB級優質信用債；首季建議關注亞洲（日本除外）股市，看好人工智能及醫療保健等板塊
|聯交所對佳源國際控股有限公司一名前董事的紀律行動
