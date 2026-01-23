恒指期貨現貨月份未平倉合約總數131583張，減3893張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為131583張，較前減3893張；若計入其他月份的未平倉合約，總數150550張，增589張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|22/01(四)
|131583
|-3893
|150550
|589
|21/01(三)
|135476
|2572
|149961
|3058
|20/01(二)
|132904
|6079
|146903
|6528
|19/01(一)
|126825
|-11402
|140375
|-11471
|16/01(五)
|138227
|3442
|151846
|3884
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|22/01(四)
|49352
|128
|59513
|486
|21/01(三)
|49224
|-1143
|59027
|-1173
|20/01(二)
|50367
|937
|60200
|966
|19/01(一)
|49430
|906
|59234
|900
|16/01(五)
|48524
|1511
|58334
|1835
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社23日專訊》
【說說心理話】賽馬會友「伴」同盟計劃：提供免費上門照顧長者服務，讓照顧者唞唞氣！► 即睇