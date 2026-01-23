  • 會員
大國博弈
期貨新聞

23/01/2026 16:45

《外圍焦點》歐元區、英國及美國公布PMI，美國公布密大消費者信心指數

免責聲明

▷ 歐元區、英國、美國今日公布PMI數據
▷ 美國將公布密大消費者信心指數
▷ 各國經濟活動含央行講話及論壇

　　隨著地緣政治緊張局勢降溫及美國經濟數據向好，美股昨日全線造好，三大指數連續第二個交易日上揚。道指收市升306.78點或0.63%，報49384.01點；標普500指數升37.73點或0.55%，報6913.35點；納指升211.2點或0.91%，報23436.02點。港股方面，恒生指數收市報26749，升119點或0.4%，成交2409億元。

　　各國重要經濟活動方面，今日本港時間5:30pm，英倫銀行貨幣政策委員會(MPC)委員格林發表講話。晚上6:00pm，歐洲央行總裁拉加德參加世界經濟論壇活動；同一時間，關於全球經濟前景的專題討論會於達沃斯召開。

　　數據方面，今日5:00pm，歐元區公布1月綜合採購經理人指數，料由51.5升至51.9；1月服務業採購經理人指數料由52.4升至52.6。5:30pm，英國公布1月製造業採購經理人指數，料維持於50.6；1月綜合採購經理人指數料由51.4升至51.5；1月服務業採購經理人指數料由51.4升至51.7。今晚10:45pm，美國公布1月製造業採購經理人指數，料由51.8升至52；1月綜合採購經理人指數料由52.7升至53；1月服務業採購經理人指數料由52.5升至52.9。11:00pm，美國公布11月領先指標，跌幅料由0.3%收窄至0.2%；1月密歇根大學消費者信心指數料由52.9升至54。
《經濟通通訊社23日專訊》

