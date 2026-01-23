  • 會員
期貨新聞

23/01/2026 09:15

期指高開252點報26898，國指期貨升80點報9194

　　期指高開252點報26898，國指期貨高開80點報9194，科指期貨高開49點報5818。
《經濟通通訊社23日專訊》

