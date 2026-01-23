【夜期時段】即月期指最新報26733點，升15點，低水17點

即月期指在夜期時段開市報26709點，跌9點，低水41點，最新報26733點，升15點，低水17點，合約成交339張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9158點，升7點，低水3點，最新報9155點，升4點，低水6點，合約成交748張。
《經濟通通訊社23日專訊》
23/01/2026 17:20
