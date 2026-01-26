期指高開79點報26797，國指期貨升26點報9177

期指高開79點報26797，國指期貨高開26點報9177，科指期貨高開10點報5797。
《經濟通通訊社26日專訊》
【你點睇？】屯門開槍案，據報疑犯患精神病並在此前缺席覆診。你認為政府目前對社區精神健康的支援是否足夠？若有「甩底」個案應如何處理？► 立即投票
26/01/2026 09:15
