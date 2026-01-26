即月期指最後交易價26748升30點，成交138139張

即月期指最後交易價26748，升30點，低水18點，成交138139張。即月國指期貨最後交易價9140，跌11點，低水7點，成交159562張。另外，即月科指期貨最後交易價5724，跌63點，低水2點，成交170601張。

《經濟通通訊社26日專訊》