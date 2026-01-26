即月期指最後交易價26748升30點，成交138139張

即月期指最後交易價26748，升30點，低水18點，成交138139張。即月國指期貨最後交易價9140，跌11點，低水7點，成交159562張。另外，即月科指期貨最後交易價5724，跌63點，低水2點，成交170601張。
《經濟通通訊社26日專訊》
【你點睇？】屯門開槍案，據報疑犯患精神病並在此前缺席覆診。你認為政府目前對社區精神健康的支援是否足夠？若有「甩底」個案應如何處理？► 立即投票
26/01/2026 16:46
即月期指最後交易價26748，升30點，低水18點，成交138139張。即月國指期貨最後交易價9140，跌11點，低水7點，成交159562張。另外，即月科指期貨最後交易價5724，跌63點，低水2點，成交170601張。
《經濟通通訊社26日專訊》
【你點睇？】屯門開槍案，據報疑犯患精神病並在此前缺席覆診。你認為政府目前對社區精神健康的支援是否足夠？若有「甩底」個案應如何處理？► 立即投票
上一篇新聞︰26/01/2026 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２６７４２點，跌６點，低水２４點
下一篇新聞︰26/01/2026 16:31 即月期指最後交易價２６７４８升３０點，低水１８點
26/01/2026 15:03 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９３６﹒５跌９﹒２…
26/01/2026 09:15 期指高開７９點報２６７９７，國指期貨升２６點報９１７７
26/01/2026 09:04 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９１８﹒２５跌２７…
26/01/2026 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２０６３２３張減逾二萬二張
26/01/2026 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１８８０１１張，減逾萬七張
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON