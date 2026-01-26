  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
期貨新聞

26/01/2026 19:05

《日入而息》許正宇稱一直就IPO事宜與內地監管機構緊密溝通；恒生聯交所上市地位將於明日下午4時撤銷

新地西沙SIERRA SEA 2B期加推90伙
恒生聯交所上市地位將於明日下午4時撤銷
騰訊(00700)馬化騰稱公司對於業內競爭穩紮穩打
李寧(02331)認購多間銀行結構性存款
Lalamove新春旺季訂單攀升逾五成
中國去年對共建「一帶一路」國家的非金融類直投增18%
去年內地逾65億人次出遊同比增16%，共花費逾6萬億增9.5%
越秀地產(00123)中國附屬公司獲中誠信國際信用評級發出「AAA」信用評級
中國監管機構據報已原則上批准阿里巴巴、騰訊等企業購買英偉達H200晶片；黃仁勳完成上海站行程，抵京開啟訪華北京站
李家超稱去年海外及內地在港附屬公司按年升11%，創新高；行政主導是彰顯「一國兩制」制度優勢的好制度
許正宇稱一直就IPO事宜與內地監管機構緊密溝通
中原十大屋苑周末錄12宗成交，按周升33.3%
耀才料恒指年內有望重上30000點水平，看好原材料及資源類等板塊
滙豐上調今年本港樓價增長預測至7%，維持對港股「增持」評級

《即日市況》
恒指早市反覆午後平穩，全日升16點收報26765，北水連續兩日淨流出
　
《深滬股市》
滬指收跌0.1%創業板跌近1%，黃金股衝高，軍工股拖後腿
　
《美元匯價》
歐元最新報1.1864/65，日圓最新報153.65/67
　　
《公司資訊》　
內地重卡技術公司「深向科技」在港IPO前融資籌集約12億人幣
IFR據報牧原食品最快於本周四開始招股
亞信科技(01675)與ABB機器人共建「具身智能實驗室」
李寧(02331)認購多間銀行結構性存款
健世科技(09877)預告首個商業化年度錄得最多1.1億人幣收入
安能物流(09956)今早起停止交易，此前通過私有化
AXA安盛成功遷冊回港，正式更名為安盛金融保險（香港）；保監局歡迎AXA安盛遷冊至香港，鞏固香港作為國際金融中心的吸引力
GUANZE MEDICAL(02427)午後停牌升逾75%
Lalamove新春旺季訂單攀升逾五成
騰訊(00700)馬化騰稱公司對於業內競爭穩紮穩打，唯一花錢較多是AI；騰訊元寶發力AI社交，新版本內測推出「元寶派」；馬化騰談騰訊元寶春節分10億現金活動：希望重現當年微信紅包盛況
中銀香港(02388)全力支持香港特區政府加速建立並優化黃金市場基礎設施
新地(00016)西沙SIERRA SEA 2B期加推90伙，周三賣186伙入場價455.17萬起；新地沙田新城市廣場斥1000萬作新春推廣，料人流生意額錄雙位數增長
市監總局無條件批准美的集團(00300)收購華潤物業旗下梯美好49%股權
上海商業銀行推出「慧通理財」多重理財獎賞
彭博指中金(03908)正重建IPO管道兼進行徹底盡職調查，料未來數年將現慢牛市；王曙光稱外資高度關注中國資本市場增長前景
石四藥(02005)一款注射液取得內地藥品生產註冊批件
兆科眼科(06622)夥AFT及千寿建夥伴關係
中信國際電訊(01883)欒真軍本月30日起辭任財務總監
恒都集團(00725)附屬收購合共8萬股阿里(09988)股份，總代價約為1347.2萬元
恒生(00011)聯交所上市地位將於明日下午4時撤銷
李想稱理想(02015)一定會做人形機器人，會盡快落地亮相
中國科創產業投資(00339)建議採納全球數字控股集團為中文第二名稱
渣打銀行(02888)與香港中文大學醫院成獨家策略夥伴；渣打歡迎人民幣業務資金安排的總額度增至2000億元人民幣
越秀地產(00123)中國附屬公司獲中誠信國際信用評級發出「AAA」信用評級
高鐵香港段直達站點增至110個，港鐵(00066)高鐵香港段通車至今網絡覆蓋及乘客量均以倍數增長
　
《中國要聞》　
商務部啟動建設國家數字貿易示範區，制定相關標準；今年以服務業為重點，擴大市場准入和開放領域；今年將加快國際消費中心城市培育建設；近期上線國家層面的海外綜合服務大平台；中美經貿磋商取積極成果，世界經濟吃下「定心丸」
中國去年對共建「一帶一路」國家的非金融類直投增18%
國家發改委出台首份城際鐵路發展意見，明確五大要求
稅務總局指去年離境退稅商品銷售額、退稅額同比均增近1倍
去年內地逾65億人次出遊同比增16%，共花費逾6萬億增9.5%
去年北京新設外資企業超2400家，創新高
廣東去年GDP增3.9%低於全國水平，今年目標增4.5%-5%
上期所指部分客戶涉未申報實際控制關係，將被限制開倉和出金；上期所下調白銀、錫期貨相關合約交易限額，上調銅、鋁期貨交易保證金比例
人行1505億逆回購利率持平，淨回籠78億；大摩指人民幣大幅升值有礙中國走出通縮，加劇經濟失衡
解放軍報指身份沒有豁免權，功勞不是抵罪券，剜掉毒瘤才能強軍打贏
銀河通用機器人成央視春晚指定具身大模型機器人
內地肯德基外賣平均加價0.8元人民幣，堂食不加價
南京推動庫存商品房全部納入房票超市「全城通兌」
最高法表示2025年新納入失信名單233.98萬人次，連續兩年下降
　
《寶島快訊》　
台股收升0.32%，報32064點再創收盤新高，台積電轉跌
　
《大國博弈》　
卡尼重申加拿大無意與中國簽訂自由貿易協議；特朗普威脅對加國徵百分百報復性關稅，卡尼表示不會與非市場經濟體簽署自貿協定；貝森特批評加拿大總理對華貿易政策大轉彎，重申關稅威脅；中國外交部表示中加經貿安排不針對第三方，有利世界穩定繁榮
中國監管機構據報已原則上批准阿里巴巴、騰訊等企業購買英偉達H200晶片；黃仁勳完成上海站行程，抵京開啟訪華北京站
49條中日航線取消全部航班，外交部籲春節避免前往日本；國航東航南航：中日航線免費退改簽延長到今年10月
　
《國際要聞》　
菲律賓渡輪沉沒，13人死亡百多人失蹤
美國政府停擺風險加劇，民主黨以剔除國土安全部資金為條件威脅阻止撥款法案；美國明州一公民遭ICE人員射殺，特朗普稱州長煽動叛亂
最新民調顯示日本高市內閣支持率暴跌10%，解散眾議院決定惹不滿
　
《外圍經濟》　
外匯市場警惕美日或已聯合出手干預日圓，日本財相稱無可奉告；日本首相針對投機及嚴重異常市場波動將採取一切必要措施；美元下行壓力累積，投資者權衡美國協助日本干預匯市的可能
DWS指市場對美國暫不減息預期相當穩固，政治因素或主導利率走向
亞馬遜傳本周啟動第二波大裁員，擬削減1.4萬職位
彭博指大摩尋求拓展亞洲業務版圖，招募資本市場及大宗商品財務顧問；黑石擬於亞洲擴大招募規模，冀擴張日本市場
威廉博萊指黃金近期升勢主要由投機活動推動
　
《其他消息》　
夏寶龍稱立法會要自覺維護行政主導，全力支持配合行政長官和特別行政區政府依法施政
李家超稱去年海外及內地在港附屬公司按年升11%，創新高；行政主導是彰顯「一國兩制」制度優勢的好制度
許正宇稱一直就IPO事宜與內地監管機構緊密溝通；目標於未來3年在港建立逾2000噸黃金儲存量，家辦貴金屬投資享稅務優惠
鄒瀾稱人行將堅定支持並繼續穩步推進香港離岸人民幣市場建設
陳茂波稱香港重要性將與日俱增，全球分化局面下續對外開放
馬時亨稱外圍環境令香港「超級連繫人」角色吃重，料今年與東盟、中東貿易增長不錯
梁鳳儀稱去年全球資產價格普遍造好，但市場亢奮可能掩蓋國際秩序面臨的挑戰
丘應樺稱香港發揮無可比擬獨特優勢，海外和內地企業最佳雙向跳板
金管局人民幣業務資金安排總額度倍增至2000億元人民幣；滙豐指金管局將人民幣業務資金安排總額度倍增，將進一步推動人民幣在實體經濟中的廣泛應用
滙豐上調今年本港樓價增長預測至7%，維持對港股「增持」評級；廖宜建稱近年北京提升跨境融資便利化取得顯著成效，建議優化政策以促進企業跨境融資
歐盟前主席指特朗普第二任期帶來更大不確定性，歐盟以結盟應對；韓國銀行行長李昌鏞料今年環球市場貨幣政策分歧更加明顯；高盛施南德對內地經濟相當有信心，惟出口、內需表現分化；任澤平預測AI將助力攻克絕症，延長壽命到120歲
投資推廣署表示2025年招商成果亮麗，共協助560間海外及內地企業在港開設或擴展業務
消防巡查36幢商業大廈提37宗檢控，稱違規情況有改善
耀才料恒指年內有望重上30000點水平，看好原材料及資源類等板塊
中原十大屋苑周末錄12宗成交，按周升33.3%
李慧琼稱全體議員均認同行政主導一直行之有效，切合香港實際情況及需要
證監會吊銷寶新證券前持牌代表蔡秀慧牌照7個月；暫時吊銷富昌前持牌代表黃志輝的牌照27個月
愛博醫療夥理大就科研研發、臨床轉化及人才培育領域深化協作
社署建議下月一日起，上調長生津及綜援金2.2%

【說說心理話】賽馬會友「伴」同盟計劃：提供免費上門照顧長者服務，讓照顧者唞唞氣！► 即睇

上一篇新聞︰26/01/2026 19:06  《再戰明天》美儲局一連兩日議息，本港公布進出口數據

下一篇新聞︰26/01/2026 17:50  《外圍焦點》歐洲央行管委發表演講，美國公布耐用品訂單等數據

其他
More

26/01/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２６７４２點，跌６點，低水２４點

26/01/2026 16:46  即月期指最後交易價２６７４８升３０點，成交１３８１３９張

26/01/2026 16:31  即月期指最後交易價２６７４８升３０點，低水１８點

26/01/2026 15:03  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９３６﹒５跌９﹒２…

26/01/2026 09:15  期指高開７９點報２６７９７，國指期貨升２６點報９１７７

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

曾永堅：現貨金價突破5000美元水平，趁回可吸納！

26/01/2026 10:32

貨幣攻略

狂人四處燃火頭，把美國帶往何處？

23/01/2026 12:09

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區