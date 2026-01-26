《日入而息》許正宇稱一直就IPO事宜與內地監管機構緊密溝通；恒生聯交所上市地位將於明日下午4時撤銷

26/01/2026 19:05
《即日市況》
|恒指早市反覆午後平穩，全日升16點收報26765，北水連續兩日淨流出
《深滬股市》
|滬指收跌0.1%創業板跌近1%，黃金股衝高，軍工股拖後腿
《美元匯價》
|歐元最新報1.1864/65，日圓最新報153.65/67
《公司資訊》
|內地重卡技術公司「深向科技」在港IPO前融資籌集約12億人幣
|IFR據報牧原食品最快於本周四開始招股
|亞信科技(01675)與ABB機器人共建「具身智能實驗室」
|李寧(02331)認購多間銀行結構性存款
|健世科技(09877)預告首個商業化年度錄得最多1.1億人幣收入
|安能物流(09956)今早起停止交易，此前通過私有化
|AXA安盛成功遷冊回港，正式更名為安盛金融保險（香港）；保監局歡迎AXA安盛遷冊至香港，鞏固香港作為國際金融中心的吸引力
|GUANZE MEDICAL(02427)午後停牌升逾75%
|Lalamove新春旺季訂單攀升逾五成
|騰訊(00700)馬化騰稱公司對於業內競爭穩紮穩打，唯一花錢較多是AI；騰訊元寶發力AI社交，新版本內測推出「元寶派」；馬化騰談騰訊元寶春節分10億現金活動：希望重現當年微信紅包盛況
|中銀香港(02388)全力支持香港特區政府加速建立並優化黃金市場基礎設施
|新地(00016)西沙SIERRA SEA 2B期加推90伙，周三賣186伙入場價455.17萬起；新地沙田新城市廣場斥1000萬作新春推廣，料人流生意額錄雙位數增長
|市監總局無條件批准美的集團(00300)收購華潤物業旗下梯美好49%股權
|上海商業銀行推出「慧通理財」多重理財獎賞
|彭博指中金(03908)正重建IPO管道兼進行徹底盡職調查，料未來數年將現慢牛市；王曙光稱外資高度關注中國資本市場增長前景
|石四藥(02005)一款注射液取得內地藥品生產註冊批件
|兆科眼科(06622)夥AFT及千寿建夥伴關係
|中信國際電訊(01883)欒真軍本月30日起辭任財務總監
|恒都集團(00725)附屬收購合共8萬股阿里(09988)股份，總代價約為1347.2萬元
|恒生(00011)聯交所上市地位將於明日下午4時撤銷
|李想稱理想(02015)一定會做人形機器人，會盡快落地亮相
|中國科創產業投資(00339)建議採納全球數字控股集團為中文第二名稱
|渣打銀行(02888)與香港中文大學醫院成獨家策略夥伴；渣打歡迎人民幣業務資金安排的總額度增至2000億元人民幣
|越秀地產(00123)中國附屬公司獲中誠信國際信用評級發出「AAA」信用評級
|高鐵香港段直達站點增至110個，港鐵(00066)高鐵香港段通車至今網絡覆蓋及乘客量均以倍數增長
《中國要聞》
|商務部啟動建設國家數字貿易示範區，制定相關標準；今年以服務業為重點，擴大市場准入和開放領域；今年將加快國際消費中心城市培育建設；近期上線國家層面的海外綜合服務大平台；中美經貿磋商取積極成果，世界經濟吃下「定心丸」
|中國去年對共建「一帶一路」國家的非金融類直投增18%
|國家發改委出台首份城際鐵路發展意見，明確五大要求
|稅務總局指去年離境退稅商品銷售額、退稅額同比均增近1倍
|去年內地逾65億人次出遊同比增16%，共花費逾6萬億增9.5%
|去年北京新設外資企業超2400家，創新高
|廣東去年GDP增3.9%低於全國水平，今年目標增4.5%-5%
|上期所指部分客戶涉未申報實際控制關係，將被限制開倉和出金；上期所下調白銀、錫期貨相關合約交易限額，上調銅、鋁期貨交易保證金比例
|人行1505億逆回購利率持平，淨回籠78億；大摩指人民幣大幅升值有礙中國走出通縮，加劇經濟失衡
|解放軍報指身份沒有豁免權，功勞不是抵罪券，剜掉毒瘤才能強軍打贏
|銀河通用機器人成央視春晚指定具身大模型機器人
|內地肯德基外賣平均加價0.8元人民幣，堂食不加價
|南京推動庫存商品房全部納入房票超市「全城通兌」
|最高法表示2025年新納入失信名單233.98萬人次，連續兩年下降
《寶島快訊》
|台股收升0.32%，報32064點再創收盤新高，台積電轉跌
《大國博弈》
|卡尼重申加拿大無意與中國簽訂自由貿易協議；特朗普威脅對加國徵百分百報復性關稅，卡尼表示不會與非市場經濟體簽署自貿協定；貝森特批評加拿大總理對華貿易政策大轉彎，重申關稅威脅；中國外交部表示中加經貿安排不針對第三方，有利世界穩定繁榮
|中國監管機構據報已原則上批准阿里巴巴、騰訊等企業購買英偉達H200晶片；黃仁勳完成上海站行程，抵京開啟訪華北京站
|49條中日航線取消全部航班，外交部籲春節避免前往日本；國航東航南航：中日航線免費退改簽延長到今年10月
《國際要聞》
|菲律賓渡輪沉沒，13人死亡百多人失蹤
|美國政府停擺風險加劇，民主黨以剔除國土安全部資金為條件威脅阻止撥款法案；美國明州一公民遭ICE人員射殺，特朗普稱州長煽動叛亂
|最新民調顯示日本高市內閣支持率暴跌10%，解散眾議院決定惹不滿
《外圍經濟》
|外匯市場警惕美日或已聯合出手干預日圓，日本財相稱無可奉告；日本首相針對投機及嚴重異常市場波動將採取一切必要措施；美元下行壓力累積，投資者權衡美國協助日本干預匯市的可能
|DWS指市場對美國暫不減息預期相當穩固，政治因素或主導利率走向
|亞馬遜傳本周啟動第二波大裁員，擬削減1.4萬職位
|彭博指大摩尋求拓展亞洲業務版圖，招募資本市場及大宗商品財務顧問；黑石擬於亞洲擴大招募規模，冀擴張日本市場
|威廉博萊指黃金近期升勢主要由投機活動推動
《其他消息》
|夏寶龍稱立法會要自覺維護行政主導，全力支持配合行政長官和特別行政區政府依法施政
|李家超稱去年海外及內地在港附屬公司按年升11%，創新高；行政主導是彰顯「一國兩制」制度優勢的好制度
|許正宇稱一直就IPO事宜與內地監管機構緊密溝通；目標於未來3年在港建立逾2000噸黃金儲存量，家辦貴金屬投資享稅務優惠
|鄒瀾稱人行將堅定支持並繼續穩步推進香港離岸人民幣市場建設
|陳茂波稱香港重要性將與日俱增，全球分化局面下續對外開放
|馬時亨稱外圍環境令香港「超級連繫人」角色吃重，料今年與東盟、中東貿易增長不錯
|梁鳳儀稱去年全球資產價格普遍造好，但市場亢奮可能掩蓋國際秩序面臨的挑戰
|丘應樺稱香港發揮無可比擬獨特優勢，海外和內地企業最佳雙向跳板
|金管局人民幣業務資金安排總額度倍增至2000億元人民幣；滙豐指金管局將人民幣業務資金安排總額度倍增，將進一步推動人民幣在實體經濟中的廣泛應用
|滙豐上調今年本港樓價增長預測至7%，維持對港股「增持」評級；廖宜建稱近年北京提升跨境融資便利化取得顯著成效，建議優化政策以促進企業跨境融資
|歐盟前主席指特朗普第二任期帶來更大不確定性，歐盟以結盟應對；韓國銀行行長李昌鏞料今年環球市場貨幣政策分歧更加明顯；高盛施南德對內地經濟相當有信心，惟出口、內需表現分化；任澤平預測AI將助力攻克絕症，延長壽命到120歲
|投資推廣署表示2025年招商成果亮麗，共協助560間海外及內地企業在港開設或擴展業務
|消防巡查36幢商業大廈提37宗檢控，稱違規情況有改善
|耀才料恒指年內有望重上30000點水平，看好原材料及資源類等板塊
|中原十大屋苑周末錄12宗成交，按周升33.3%
|李慧琼稱全體議員均認同行政主導一直行之有效，切合香港實際情況及需要
|證監會吊銷寶新證券前持牌代表蔡秀慧牌照7個月；暫時吊銷富昌前持牌代表黃志輝的牌照27個月
|愛博醫療夥理大就科研研發、臨床轉化及人才培育領域深化協作
|社署建議下月一日起，上調長生津及綜援金2.2%
