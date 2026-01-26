《日入而息》許正宇稱一直就IPO事宜與內地監管機構緊密溝通；恒生聯交所上市地位將於明日下午4時撤銷

夏寶龍稱立法會要自覺維護行政主導，全力支持配合行政長官和特別行政區政府依法施政

李家超稱去年海外及內地在港附屬公司按年升11%，創新高；行政主導是彰顯「一國兩制」制度優勢的好制度

許正宇稱一直就IPO事宜與內地監管機構緊密溝通；目標於未來3年在港建立逾2000噸黃金儲存量，家辦貴金屬投資享稅務優惠

鄒瀾稱人行將堅定支持並繼續穩步推進香港離岸人民幣市場建設

陳茂波稱香港重要性將與日俱增，全球分化局面下續對外開放

馬時亨稱外圍環境令香港「超級連繫人」角色吃重，料今年與東盟、中東貿易增長不錯

梁鳳儀稱去年全球資產價格普遍造好，但市場亢奮可能掩蓋國際秩序面臨的挑戰

丘應樺稱香港發揮無可比擬獨特優勢，海外和內地企業最佳雙向跳板

金管局人民幣業務資金安排總額度倍增至2000億元人民幣；滙豐指金管局將人民幣業務資金安排總額度倍增，將進一步推動人民幣在實體經濟中的廣泛應用

滙豐上調今年本港樓價增長預測至7%，維持對港股「增持」評級；廖宜建稱近年北京提升跨境融資便利化取得顯著成效，建議優化政策以促進企業跨境融資

歐盟前主席指特朗普第二任期帶來更大不確定性，歐盟以結盟應對；韓國銀行行長李昌鏞料今年環球市場貨幣政策分歧更加明顯；高盛施南德對內地經濟相當有信心，惟出口、內需表現分化；任澤平預測AI將助力攻克絕症，延長壽命到120歲

投資推廣署表示2025年招商成果亮麗，共協助560間海外及內地企業在港開設或擴展業務

消防巡查36幢商業大廈提37宗檢控，稱違規情況有改善

耀才料恒指年內有望重上30000點水平，看好原材料及資源類等板塊

中原十大屋苑周末錄12宗成交，按周升33.3%

李慧琼稱全體議員均認同行政主導一直行之有效，切合香港實際情況及需要

證監會吊銷寶新證券前持牌代表蔡秀慧牌照7個月；暫時吊銷富昌前持牌代表黃志輝的牌照27個月

愛博醫療夥理大就科研研發、臨床轉化及人才培育領域深化協作