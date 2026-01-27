  • 會員
期貨新聞

27/01/2026 16:46

即月期指最後交易價27069升321點，成交146697張

　　即月期指最後交易價27069，升321點，低水58點，成交146697張。即月國指期貨最後交易價9231，升91點，低水14點，成交184563張。另外，即月科指期貨最後交易價5738，升14點，低水17點，成交217736張。
《經濟通通訊社27日專訊》

