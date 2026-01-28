28/01/2026 19:02
《日入而息》外匯基金去年投資收入3310億元創新高，本港樓價指數扭轉3年跌勢
|金管局指去年外匯基金投資收入3310億元，創新高；外滙基金去年投資收入創新高，美元走弱為非港元資產帶來外匯估值上調；續堅守「保本先行、長期增值」原則管理外匯基金，會作適當防禦性部署
|差估署指去年12月私宅樓價指數按月升0.2%，全年累升3.3%；中原料今年樓價升15%，租金則升5%；利嘉閣指樓價終止三連跌，料今年樓價升最多8%，租金升3%；高力料今年本港住宅樓價升3-5%，豪宅升幅或更顯著
|鳴鳴很忙收報400元較上市價高69%，先高後低每手仍賺16340元
|玖龍紙業(02689)料中期盈利按年增最多2.3倍
|中海油服(02883)今年國際油價料50至70美元區間波動，委國政局對中國原油供應影響可控
|香港會計師公會估計本財年將錄赤字14億元，財政儲備6529億；建議寬減薪俸稅及利得稅，倡容許新來港人才可用人民幣購一手物業；建議提高住宅物業租賃印花稅，薪俸稅較高一級標準稅率上調至16.5%
|證監會料2026-27年度盈餘14.9億元，擬開設18個新職位
|施紀賢今起訪華，外交部表示願同英方增進互信，務實合作；英國首相施紀賢抵達北京，展開4天訪華行程
|中國據報批准首批數十萬顆英偉達H200芯片進口
|據報內地監管不再要求房企每月上報「三條紅線」指標
|深圳水貝黃金交易平台杰我睿傳「爆雷」涉超百億，官方已介入
|現貨黃金亞洲時段升穿5300美元；現貨金史上首次突破每盎司5200美元；銀價暴漲後，芝商所提高期貨交易保證金要求
《即日市況》
|中特估大爆發，恒指全日升699點收報27826創四年半新高，成交3615億元
《深滬股市》
|黃金股氣勢如虹，滬綜指收升0.27%兩連升
《美元匯價》
|歐元最新報1.1987/88，日圓最新報152.66/69
《公司業績》
|東方甄選(01797)中期虧轉盈賺2.4億人幣，不派息
《公司資訊》
|鳴鳴很忙收報400元較上市價高69%，先高後低每手仍賺16340元
|常州星宇車燈申在港IPO，去年首三季多賺17%
|青島銀行(03866)去年純利升21.7%至51.9億人幣
|鳴鳴很忙(01768)首掛開高逾88%每手勁賺逾兩萬，上限定價超購1898倍
|迷策略(02440)推出高級藏卡保管服務，利用Solana區塊鏈RWA系統紀錄擁有權
|靈寶黃金(03330)Simberi已獲批採礦租約延期至2038年
|港鐵(00066)金鐘站變壓房冒煙，無人受傷且列車服務不受影響
|滙控(00005)行政總裁艾橋智稱恒生將繼續秉承傳統，開展新篇章
|大灣區航空下月6日起開辦呼和浩特定期航線，每周提供4班航斑
|中海油服(02883)今年國際油價料50至70美元區間波動，委國政局對中國原油供應影響可控
|馬雲稱AI時代要教孩子用好AI，不比拼記憶拼好奇心、創造力
|金泰豐國際控股(09689)延長配售期
|建設銀行(00939)唐朔就任副行長
|灣區發展(00737)去年12月廣深高速公路月總路費收入按年跌2%
|深圳高速公路(00548)去年12月外環項目路費收入日均365萬人幣
|瑞安房地產(00272)接納2.95億美元票據
|友邦保險(01299)等兩家新設外資獨資資管機構在上海集體開業
|長實(01113)郭子威稱樓市正式踏入復甦通道，今年樓價料升10%
|中銀香港(02388)收購中銀國際私行及出售寶生證券股本所有先決條件均已獲滿足
|彩虹新能源(00438)張紀魁獲委任為公司副總經理
|中國置業投資(00736)與Nano Labs訂立合作諒解備忘錄，委任蔡凱龍為數字資產行業總顧問
|南戈壁(01878)無法就蒙古國礦產資源法項下現行所有權規定未來如何適用於公司提供指引
|首程(00697)機器人基金總裁表示5家被投公司料啟動IPO，勝預期
《中國要聞》
|外交部表示APEC第一次高官會2月1-10日廣州舉行
|國資委指今年國資央企將大力強化創新，提高基礎研究投入佔比；「十四五」時期央企資產總額年均增速達6.9%；將加大國企增收降本增效力度，擴大有效投資；央企完成戰略性新興產業投資2.5萬億元；將更大力度推進「AI+」行動，聚焦具身智能等領域
|移民局指去年查驗出入境人次6.97億創新高，同比升14.2%；去年5.46萬人涉妨害國邊境管理犯罪案件被捕
|能源局指去年末全國累計發電裝機容量同比增16%
|藥監局擬對兩項醫療器械行業標準立項，助推腦機接口技術
|稅務部門今年將推進稅制改革，拓展地方稅源增加自主財力
|最高法深化整治「內捲式」競爭司法路徑，防止贏家通吃
|北京今年擬制定民營經濟促進條例、人工智能產業發展條例等
|深圳水貝黃金交易平台杰我睿傳「爆雷」涉超百億，官方已介入
|現貨黃金再新高，內地足金首飾克價衝破1600人幣大關
|上期所上調黃金、白銀等期貨漲跌停板幅度和保證金；上金所上調白銀延期合約交易保證金和漲跌停板比例
|中期協指去年12月全國期貨公司代理交易額同比增近六成
|人行3775億逆回購利率持平，淨投放140億；去年個人房貸餘額37萬億元跌1.8%，全年減少6768億；人行與斯里蘭卡央行簽署建立人民幣清算安排合作備忘錄；摩通私銀料人民幣難大幅升值，近期走強受季節性因素驅動
|農行原首席專家馮建龍涉民間放貸、權錢交易等，被開除黨籍
|iPhone Air內地促銷降價2500元破紀錄，華強北拒回收稱「不好賣」
|搜狗輸入法全面AI化，手機端可一鍵關閉鍵盤廣告
|中微半導、國科微宣布芯片漲價，最高漲幅達80%
|多家車企推7年低息購車方案，特斯拉首付低至4.59萬元
|中證協指去年證券業登記從業人員略增至36.87萬人
|李雲澤晤高盛董事長蘇德巍，就中國金融市場發展等交流
|機構指春節假期北京成民宿預訂最熱門目的地
|公安部經偵局指去年共辦理200多宗重大證券犯罪案件
|據報內地監管不再要求房企每月上報「三條紅線」指標
|海舟智能因生產成本急增，部分產品價格上漲10%至30%
《寶島快訊》
|台股收升1.5%報32803.82點再創新高，台積電新天價
|台灣列抖音、小紅書等為「資安高風險App」，國台辦指用心險惡
|國共兩黨智庫論壇2月3日北京舉行，將聚焦旅遊、AI等交流合作
《大國博弈》
|施紀賢今起訪華，外交部表示願同英方增進互信，務實合作；英國首相施紀賢抵達北京，展開4天訪華行程
|中國據報批准首批數十萬顆英偉達H200芯片進口；黃仁勳現身深圳福田食牛肉火鍋，參加深圳公司新年活動
《國際要聞》
|韓國前第一夫人金建希因貪污案被判處20個月監禁
|美軍宣布於中東舉行軍演，伊朗總統與沙特王儲通電話
|印度與歐盟達成自貿協定，馮德萊恩稱是應對全球挑戰最佳方案
|卡尼否認收回達沃斯發表的言論，稱美國幾乎一切都不正常
|特朗普發出關稅威脅後，美國貿易代表正與韓國磋商；美國眾議院民主黨人要求解僱國土安全部部長，否則啟動彈劾
《外圍經濟》
|現貨黃金亞洲時段升穿5300美元；現貨金史上首次突破每盎司5200美元；銀價暴漲後，芝商所提高期貨交易保證金要求
|印度現尼帕病毒病例，馬來西亞手套股大漲
|日本央行會議紀要：部分委員對日圓貶值影響物價走勢的擔憂升溫
|澳洲第四季CPI較上季上漲0.9%，符合預期
|美元下跌標誌新一輪結構性貶值開始，或與股市及經濟表現脫勾
|SpaceX計劃於6月中旬進行首次公開招股
|軟銀據悉有意向OpenAI再投資300億美元
|安聯投資料儲局維持利率不變，法律攻擊令更積極寬鬆政策無望
|SK海力士2025年營業利潤達331億美元，創歷史新高
《其他消息》
|香港與土耳其促進和保護投資協定下月4日生效；香港證監會與阿聯酋資本市場管理局簽備忘錄，加強數字資產跨境監管合作
|國開行香港分行在澳門發行55億人幣公募債，3年期利率1.75%、5年期1.85%
|深圳市長覃偉中稱今年全面加強與香港北部都會區發展策略對接
|陳茂波稱資金持續流入反映投資者對本港信心，將建設更活躍離岸人幣市場
|證監會料2026-27年度盈餘14.9億元，擬開設18個新職位
|丘應樺稱正全面檢視電話智能卡實名登記制，料今年內提交修例建議
|嘉信理財香港料今年美國通脹維持於3%水平，最多減息兩次
|甯漢豪稱爭取港島環島長廊2031年底前完工，次季就堅尼地城新海旁行人板道方案諮詢
|張曼莉稱若發布不雅照片或個人私隱不論有否使用人工智能均受規管，律政司已成立小組跟進
|陳美寶表示「電子即日籌」系統推出至今運作暢順
|富達指近六成人對未來6個月情緒感到樂觀；舒適退休需儲蓄375萬元
|永明金融調查指亞洲退休兩極化，有人自主延遲退休，有人被迫為生計堅持
|香港會計師公會估計本財年將錄赤字14億元，財政儲備6529億；建議寬減薪俸稅及利得稅，倡容許新來港人才可用人民幣購一手物業；建議提高住宅物業租賃印花稅，薪俸稅較高一級標準稅率上調至16.5%
|中原料今年樓價升15%，租金則升5%
|利嘉閣指樓價終止三連跌，料今年樓價升最多8%，租金升3%
|差估署指去年12月私宅樓價指數按月升0.2%，全年累升3.3%
|本港去年樓價累升3.3%，世邦魏理仕料今年住宅樓價升最多5%
|高力料今年本港住宅樓價升3-5%，豪宅升幅或更顯著
|麥美娟稱大埔宏福苑援助基金總額已達45億元
|仲量聯行指恒指與住宅資本值存顯著相關性，對港樓前景審慎樂觀
|泰康資產香港推出港元及美元貨幣市場ETF，將於明日掛牌
|金管局指去年外匯基金投資收入3310億元，創新高；外滙基金去年投資收入創新高，美元走弱為非港元資產帶來外匯估值上調；續堅守「保本先行、長期增值」原則管理外匯基金，會作適當防禦性部署
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽