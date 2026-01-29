《日入而息》傳鄭家純家族出售新世界控股權予黑石集團，中國傳收緊跨境投資計劃

鄭家純家族據報將新世界發展(00017)控股權售予黑石集團

彭博表示中國擬收緊跨境投資計劃MRF，抑制資金流入美國等市場

恒生黃金ETF(03170)首掛，林慧虹稱將為ETF增設代幣化類別；本港首隻可實物兌換黃金ETF掛牌，許正宇稱對金融持續創新感鼓舞冀未來有更大進展；滙豐擔任黃金託管人助力恒生黃金ETF成功上市；恒生投資表示首季港股看法中性，料美國6月起最多減息3次共0.75厘

滙豐維持最優惠利率5厘不變；渣打維持港元最優惠貸款利率5.25厘不變；中銀香港維持最優惠利率5厘不變；本港三大發鈔行維持最優惠利率不變，經絡料H按按息短期內維持3.25厘

金管局表示香港貨幣及金融市場保持有序運作，美國未來息率走向仍存不確定性；金管局與證監會就場外衍生工具《結算規則》下標準計算期間，進行聯合諮詢

證監會表示觀察到某些持牌法團採取有欠妥善作業方式和行為，在某些情況下阻撓證監會監督工作

傳紫金礦業(02899)擬發行可轉債籌資約117億元，近期股價觸及歷史新高

德銀據報考慮入股復星國際(00656)控制的一家壽險業務公司

阿里(09988)旗下菜鳥將無人車業務注入九識智能，打造RoboVan超級航母

習近平在北京人民大會堂會見英國首相施紀賢；習近平晤施紀賢，雙方同意發展長期穩定的全面戰略夥伴關係；外交部表示習近平和施紀賢的中英關係新願景，為兩國合作提供良好預期

國防部回應張又俠案揣測：反對對中方反腐行動污衊抹黑

「三條紅線」鬆綁引爆民營內房升浪，惟專家批僅「拔刀」未止血

中方是否給TikTok美國合資公司算法本地化許可？商務部表示此前已闡明立場