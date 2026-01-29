29/01/2026 19:13
《日入而息》傳鄭家純家族出售新世界控股權予黑石集團，中國傳收緊跨境投資計劃
|鄭家純家族據報將新世界發展(00017)控股權售予黑石集團
|彭博表示中國擬收緊跨境投資計劃MRF，抑制資金流入美國等市場
|恒生黃金ETF(03170)首掛，林慧虹稱將為ETF增設代幣化類別；本港首隻可實物兌換黃金ETF掛牌，許正宇稱對金融持續創新感鼓舞冀未來有更大進展；滙豐擔任黃金託管人助力恒生黃金ETF成功上市；恒生投資表示首季港股看法中性，料美國6月起最多減息3次共0.75厘
|滙豐維持最優惠利率5厘不變；渣打維持港元最優惠貸款利率5.25厘不變；中銀香港維持最優惠利率5厘不變；本港三大發鈔行維持最優惠利率不變，經絡料H按按息短期內維持3.25厘
|金管局表示香港貨幣及金融市場保持有序運作，美國未來息率走向仍存不確定性；金管局與證監會就場外衍生工具《結算規則》下標準計算期間，進行聯合諮詢
|證監會表示觀察到某些持牌法團採取有欠妥善作業方式和行為，在某些情況下阻撓證監會監督工作
|傳紫金礦業(02899)擬發行可轉債籌資約117億元，近期股價觸及歷史新高
|德銀據報考慮入股復星國際(00656)控制的一家壽險業務公司
|阿里(09988)旗下菜鳥將無人車業務注入九識智能，打造RoboVan超級航母
|習近平在北京人民大會堂會見英國首相施紀賢；習近平晤施紀賢，雙方同意發展長期穩定的全面戰略夥伴關係；外交部表示習近平和施紀賢的中英關係新願景，為兩國合作提供良好預期
|國防部回應張又俠案揣測：反對對中方反腐行動污衊抹黑
|「三條紅線」鬆綁引爆民營內房升浪，惟專家批僅「拔刀」未止血
|中方是否給TikTok美國合資公司算法本地化許可？商務部表示此前已闡明立場
|黃仁勳稱H200芯片在中國市場的許可正在最終敲定中
《即日市況》
|恒指動力仍足午後曾破兩萬八，收升141點報27968，成交3300億元北水重返掃貨
《深滬股市》
|中英元首會面，滬綜指收升0.16%，成交突破3.2萬億
《美元匯價》
|歐元最新報1.1955/57，日圓最新報153.32/36
《公司業績》
|國浩(00053)附屬THE RANK GROUP去年中期溢利跌近26%
|天成控股(02110)中期虧損擴大至2025.6萬元，不派息
《公司資訊》
|萬順集團控股(01746)今早開市前停牌，待公布內幕消息
|CGII(01940)今早停牌，待發內幕消息
|新地(00016)SIERRA SEA 2B期連環加推兩張價單，周日次輪推售350伙
|華懋尖沙咀住宅項目命名為瑜意，合共提供164伙
|中華電力夥滙豐推出可持續發展供應鏈金融計劃，鼓勵供應商提升ESG表現
|德銀據報考慮入股復星國際(00656)控制的一家壽險業務公司
|東亞銀行成為首家以香港為總部銀行加入聯合國《負責任銀行原則》
|美團外賣要求門店上傳門面、廚房等「一鏡到底」視頻，以核驗真實
|舜宇(02382)回購共1584萬股，佔股本1.447%
|BOSS直聘-W(02076)根據首次公開發售後股份計劃在市場上購買股份
|康臣葯業(01681)回購計劃擬動用資金總額不逾3億元
|天機控股(01520)成立合資公司投資合同，擬開拓黃金相關業務
|傳紫金礦業(02899)擬發行可轉債籌資約117億元，近期股價觸及歷史新高
|會德豐DEEP WATER SOUTH最快下周上樓書，優先招標6B期大單位
|同源康醫藥(02410)1類新藥甲磺酸艾多替尼片被國家藥監局納入優先審評品種名單
|周大福人壽深化與巴黎聖日耳門學院獨家戰略合作，推動中港兩地青少年足球發展
|聯交所表示金奧國際股份上市地位由下周一取消
|阿里(09988)旗下菜鳥將無人車業務注入九識智能，打造RoboVan超級航母
《中國要聞》
|財政部表示12月全國銷售彩票額同比降9.1%，全年增0.7%
|各省陸續公布今年GDP目標，增長5%左右是主流
|交通部表示7座以下客車2月15日到23日上高速公路免費
|發改委表示今年春節9天假期，春運人員流動料新高95億人次
|航天科技集團表示推動太空旅遊等發展，商業航天火箭航班化運輸
|內地足金首飾克價一夜漲百元，破1700元續創新高
|廣州表示大灣區申辦世界盃具戰略意義，將配合體育總局部署
|公募基金規模達37.71萬億元，連續九個月創新高
|人行3540億逆回購利率持平，淨投放1438億；第四季新發放個人房貸加權平均利率降至3.06%
|上海延長個人住房徵收房產稅試點有效期至2031年
|工信部召開光伏業企業家座談會，籲堅決破除「內捲式」競爭
|中紀委表示去年查處違反中央八項規定29萬宗，年增29%
|專家表示「三條紅線」不合時宜，應鼓勵金融機構支持地產投資
|全國春節文化和旅遊消費月正式啟動，消費補貼超3.6億元
|星巴克中國2026財年首季營收增11%，連續五季增長
|「三條紅線」鬆綁引爆民營內房升浪，惟專家批僅「拔刀」未止血
|國防部回應張又俠案揣測：反對對中方反腐行動污衊抹黑
|商務部表示支持芬蘭企業擴大對華出口、投資中國
|彭博表示中國擬收緊跨境投資計劃MRF，抑制資金流入美國等市場
|國辦印發工作方案，3方面加快培育服務消費新增長點
|國辦表示優化實施服務業經營主體貸款貼息政策；探索開展汽車改裝分級分類管理，加強房車露營基地建設；鼓勵地方結合消化存量房等政策，支持旅居項目建設
|北京首個人形機器人中試驗證平台啟動，預計年產能5000台套
|回應中國批准進口首批H200芯片，外交部表示向主管部門詢問
《寶島快訊》
|台股收跌0.82%報32536.27點，成交9307.94億新台幣創新高
《大國博弈》
|中國貿促會表示報告顯示六成受訪美企計劃增加在華投資
|商務部表示用好中美經貿磋商機制，管控分歧、推進合作
|中方是否給TikTok美國合資公司算法本地化許可？商務部表示此前已闡明立場
|外交部表示習近平和施紀賢的中英關係新願景，為兩國合作提供良好預期
《外圍經濟》
|亞馬遜宣布裁減1.6萬名企業員工
|加拿大央行維持利率不變，警告不確定性上升
|印尼股市續下跌，MSCI此前對當地股票可投資性發出警告
|特斯拉全年營收首倒退惟季績勝預期，稱Robotaxi業務有大突破
|OpenAI料啟新一輪規模1000億美元投資，英偉達微軟等有意參投
|三星電子第四季營業利潤20萬億韓元創新高，受惠AI機遇
|中國科研團隊成功研發全柔性AI芯片，可承受超4萬次180度彎曲
|字節據報已開啟豆包手機助手正式版項目，料今年次季發布新機
|阿里平頭哥上線自研AI芯片「真武810E」，服務國家電網等超400家客戶
|黃仁勳稱H200芯片在中國市場的許可正在最終敲定中
|世界黃金協會表示去年黃金投資總需求急升逾八成
《美國議息》
|DWS表示美聯儲官員對暫緩減息立場大致達成共識
|中原按揭料美息今年仍有下調空間，港P料維持不變處最低水平
|中銀香港維持最優惠利率5厘不變；中銀香港表示美聯儲仍有減息空間，料年中減息機會相對較高
|嘉信理財表示政治影響增加，聯儲局議息按兵不動
|安本料鮑威爾剩餘任期內維持利率不變，新任聯儲局主席政策路徑將更寬鬆
|富達表示新任聯儲局主席上任將重啟寬鬆政策，料今年下半年減息3次
|恒生維持港元最優惠年利率於5厘
|摩根資管許長泰料聯儲局至少在今年上半年維持利率不變
|渣打維持港元最優惠貸款利率5.25厘不變
|滙豐維持最優惠利率5厘不變
|金管局表示香港貨幣及金融市場保持有序運作，美國未來息率走向仍存不確定性
|駿利亨德森稱聯儲局不減息顯示對近期勞動市場漸趨穩定且經濟活動更為強勁信心
|大新銀行預期聯儲局今年或僅減息一次25基點
|恒生表示在聯儲局新任主席上任前，將很大機會按兵不動
《其他消息》
|EX.IO在港上架鏈上黃金代幣XAUM，專業投資者可透過其OTC頻道買賣
|人才辦表示全球人才高峰會周3月18日及19日展開
|拉斯海瑪政府及商務領袖代表團展開深度戰略訪談，加強與香港之間戰略夥伴關係
|花旗夥黑石、Blue Owl及KKR提供另類資產類別，包括私募股權及私募基建項目
|銀價瘋漲惹不法之徒看中需求，香港海關檢獲610萬元走私白銀
|銀公調查指愈來愈多市民將數字資產納入整體財富管理策略中
|中環「雅盈峰」開放中層三房兩套戶示位，下月1日招標售一伙
|市建局向馬頭圍道/落山道項目發出收購建議，每平方呎14807元
|世邦魏理仕建議洪水橋產業園公司採用公私營合作及BOT模式
|中原地產表示去年中原亞太區營業額逾43.5億元，按年升5%
|王新興九龍灣項目泰峯過去六天錄18宗成交，成交金額逾1.84億
|屈臣氏強化減塑目標，承諾於2030年前減少原生塑膠21%
|摩通私銀表示美元走弱最終屬暫時性，建議將三成投資組合配置非美元市場
|競委會表示搜查14間工程公司涉17棟大廈圍標問題，牽涉金額達7億港元
|羅兵咸永道表示香港勞動力迎接人工智能變革，同時應對職場疲勞
|羅淑佩稱本港去年共接待近5千萬旅客人次升12%，本港景點需要擁抱創新
|證監會表示觀察到某些持牌法團採取有欠妥善作業方式和行為，在某些情況下阻撓證監會監督工作
|金管局與證監會就場外衍生工具《結算規則》下標準計算期間，進行聯合諮詢
