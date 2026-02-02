即月期指最後交易價26785跌715點，成交126288張

即月期指最後交易價26785，跌715點，高水9點，成交126288張。即月國指期貨最後交易價9085，跌266點，高水5點，成交137939張。另外，即月科指期貨最後交易價5532，跌207點，高水6點，成交177082張。
《經濟通通訊社2日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
02/02/2026 16:46
即月期指最後交易價26785，跌715點，高水9點，成交126288張。即月國指期貨最後交易價9085，跌266點，高水5點，成交137939張。另外，即月科指期貨最後交易價5532，跌207點，高水6點，成交177082張。
《經濟通通訊社2日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
上一篇新聞︰02/02/2026 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２６８２４點，升３９點，高水４８點
下一篇新聞︰02/02/2026 16:31 即月期指最後交易價２６７８５跌７１５點，高水９點
02/02/2026 19:38 《再戰明天》澳洲央行公布議息結果，里奇蒙聯儲總裁發表講話
02/02/2026 19:36 《日入而息》港股跌611點逾兩個月最大跌幅，摩通料金價年底升至6300美元
02/02/2026 17:32 《外圍焦點》英倫銀行官員發表講話，英美公布製造業ＰＭＩ
02/02/2026 15:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８７１﹒２５跌９４…
02/02/2026 09:15 期指低開２９０點報２７２１０，國指期貨跌１０９點報９２４２
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON