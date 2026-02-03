  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
期貨新聞

03/02/2026 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數138127張，減8194張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為138127張，較前減8194張；若計入其他月份的未平倉合約，總數151113張，減8021張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
02/02(一)138127-8194151113-8021
30/01(五)146321-10204159134-10563
29/01(四)1565251994416969720969
28/01(三)30839-41245179567-368
27/01(二)72084-383531799358508

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
02/02(一)48346-63057337-859
30/01(五)48976-409858196-3888
29/01(四)530741808620841880
28/01(三)9039-10844692437523
27/01(二)19883-11190617202472

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社3日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

上一篇新聞︰03/02/2026 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１７８０９８張減９７９０張

下一篇新聞︰02/02/2026 19:38  《再戰明天》澳洲央行公布議息結果，里奇蒙聯儲總裁發表講話

其他
More

03/02/2026 09:15  期指高開２９０點報２７０７５，國指期貨升８９點報９１７４

03/02/2026 09:05  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨７０１８﹒２５升１５…

03/02/2026 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２４８１２６張增４８０７張

02/02/2026 19:36  《日入而息》港股跌611點逾兩個月最大跌幅，摩通料金價年底升至6300美元

02/02/2026 17:32  《外圍焦點》英倫銀行官員發表講話，英美公布製造業ＰＭＩ

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

台北101變台灣101，綠營搶功惹非議

03/02/2026 09:05

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區