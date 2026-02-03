期指高開290點報27075，國指期貨升89點報9174

期指高開290點報27075，國指期貨高開89點報9174，科指期貨高開49點報5581。
《經濟通通訊社3日專訊》
03/02/2026 09:15
