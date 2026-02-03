即月期指最後交易價26818升33點，低水17點

即月期指最後交易價26818，升33點，低水17點，暫成交123138張。即月國指期貨最後交易價9047，跌38點，低水6點，暫成交116034張。另外，即月科指期貨最後交易價5462，跌70點，低水5點，暫成交196769張。
《經濟通通訊社3日專訊》
03/02/2026 16:31
