  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
期貨新聞

03/02/2026 16:31

即月期指最後交易價26818升33點，低水17點

　　即月期指最後交易價26818，升33點，低水17點，暫成交123138張。即月國指期貨最後交易價9047，跌38點，低水6點，暫成交116034張。另外，即月科指期貨最後交易價5462，跌70點，低水5點，暫成交196769張。
《經濟通通訊社3日專訊》

【說說心理話】全職義工分享成為「替假護老者」的得著：耐性增加了，跟媽媽的相處變得更好！► 即睇

上一篇新聞︰03/02/2026 16:46  即月期指最後交易價２６８１８升３３點，成交１２３１３８張

下一篇新聞︰03/02/2026 15:05  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨７０２２﹒５，升２０點

其他
More

03/02/2026 19:40  《日入而息》傳涉貪遭停職新地執董馮秀炎呈辭，官媒闢謠遊戲業增值稅

03/02/2026 17:45  《外圍焦點》里奇蒙聯儲總裁發表講話

03/02/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２６８１４點，跌４點，低水２１點

03/02/2026 09:15  期指高開２９０點報２７０７５，國指期貨升８９點報９１７４

03/02/2026 09:05  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨７０１８﹒２５升１５…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

性奴案發酵，衝擊英美政壇

03/02/2026 18:25

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區