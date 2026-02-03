【夜期時段】即月期指最新報26814點，跌4點，低水21點

即月期指在夜期時段開市報26806點，跌12點，低水29點，最新報26814點，跌4點，低水21點，合約成交424張。



即月國指期貨在夜期時段開市報9040點，跌7點，低水13點，最新報9051點，升4點，低水2點，合約成交509張。

《經濟通通訊社3日專訊》