【夜期時段】即月期指最新報26814點，跌4點，低水21點

即月期指在夜期時段開市報26806點，跌12點，低水29點，最新報26814點，跌4點，低水21點，合約成交424張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9040點，跌7點，低水13點，最新報9051點，升4點，低水2點，合約成交509張。
《經濟通通訊社3日專訊》
03/02/2026 17:20
《經濟通通訊社3日專訊》
IPON