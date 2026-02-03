  • 會員
期貨新聞

03/02/2026 19:41

《再戰明天》美國公布ADP就業變動，百勝中國公布業績

　　美國公布ADP就業變動，及百勝中國公布業績，料為周三（4日）市場焦點。

*歐洲央行一連兩日議息，歐元區、德國及英國公布PMI*

　　各國重要經濟活動方面，歐洲央行管理委員會召開貨幣政策會議（至5日）。周三本港時間1:00pm，澳洲央行助理總裁瓊斯參加爐邊談話。

　　數據方面，周三（4日）8:30am（本港時間．下同），香港公布1月採購經理人指數。4:55pm，德國公布1月綜合採購經理人指數，料由51.3升至52.5；1月服務業採購經理人指數料由52.7升至53.3。5:00pm，歐元區公布1月綜合採購經理人指數，料維持於51.5；1月服務業採購經理人指數料由52.4降至51.9。5:30pm，英國公布1月綜合採購經理人指數，料由51.4升至53.9；1月服務業採購經理人指數料由51.4升至54.3。6:00pm，歐元區公布12月生產者物價指數，月率料由0.5%逆轉至下滑0.3%，年率跌幅料由1.7%擴大至2.2%；1月消費者物價指數月率料由0.2%逆轉至下滑0.5%，年率升幅料由2%收窄至1.7%。9:15pm，美國公布1月ADP就業變動，料由4.1萬升至4.5萬。10:45pm，美國公布1月綜合採購經理人指數；1月服務業採購經理人指數料維持於52.5。

　　在本港，明日公布業績的公司有:百勝中國(09987)等。
《經濟通通訊社3日專訊》

照顧者 情緒健康

