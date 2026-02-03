《日入而息》傳涉貪遭停職新地執董馮秀炎呈辭，官媒闢謠遊戲業增值稅

新地(00016)據報正尋求至少50億港元貸款，目標3月底前完成交易；馮秀炎因健康理由辭任執董；新地馮秀炎傳因涉貪遭停職，新地表示正進行檢視並作出適當跟進

本港去年12月零售業總銷貨價值臨時統計按年升6.6%，低於市場預期

滙豐指今日為約4萬名客戶兌換鈔票迎新年，網上預約已爆滿；渣打香港表示新鈔換領首日分行運作暢順，所有網上預訂套裝已滿額；中銀香港表示網上預約兌換新鈔反應熱烈，名額已全數額滿

惠譽指今年中國經濟增速或放緩至4.1%，料美國GDP增速維持2%；今年內房行業或持續收縮，料本港發展商融資渠道保持暢通；內地及香港銀行業今年展望「趨弱」，料本港整體貸款增長保持低位；沃什獲提名料不太影響美聯儲減息步伐，本港減息空間或相對有限

美銀吳旖稱中國市場對全球投資者吸引力日益增強，關注人工智能相關出口等板塊；

恒指公司稱未來聚焦三大發展方向，擴大追蹤科技相關指數資產管理規模

華僑銀行料美聯儲今年僅減息一次0.25厘，本港GDP增2.6%樓價升5%

騰訊(00700)經典遊戲變身《QQ經典農場》手遊周五回歸，同步登陸QQ和微信；內媒引述稅務專家指騰訊等增值稅「加稅」是謠言，仍維持在6%

周生生(00116)內地售足金掛墜被指摻鐵銀鈀，稱正積極開展相關工作

新華社表示遊戲等行業增值稅稅率上調傳言不實，增值稅稅率最高僅13%；內地調高增值稅疑雲衝擊科技股，專家籲適量減持觀望政策風向

內地明年禁止電動汽車隱藏式門把手，分析料將影響全球規範；汽車車門把手安全技術要求明年實施，重點解決事故後無法開門等問題