《日入而息》傳涉貪遭停職新地執董馮秀炎呈辭，官媒闢謠遊戲業增值稅

|新地(00016)據報正尋求至少50億港元貸款，目標3月底前完成交易；馮秀炎因健康理由辭任執董；新地馮秀炎傳因涉貪遭停職，新地表示正進行檢視並作出適當跟進
|本港去年12月零售業總銷貨價值臨時統計按年升6.6%，低於市場預期
|滙豐指今日為約4萬名客戶兌換鈔票迎新年，網上預約已爆滿；渣打香港表示新鈔換領首日分行運作暢順，所有網上預訂套裝已滿額；中銀香港表示網上預約兌換新鈔反應熱烈，名額已全數額滿
|惠譽指今年中國經濟增速或放緩至4.1%，料美國GDP增速維持2%；今年內房行業或持續收縮，料本港發展商融資渠道保持暢通；內地及香港銀行業今年展望「趨弱」，料本港整體貸款增長保持低位；沃什獲提名料不太影響美聯儲減息步伐，本港減息空間或相對有限
|美銀吳旖稱中國市場對全球投資者吸引力日益增強，關注人工智能相關出口等板塊；
|恒指公司稱未來聚焦三大發展方向，擴大追蹤科技相關指數資產管理規模
|華僑銀行料美聯儲今年僅減息一次0.25厘，本港GDP增2.6%樓價升5%
|騰訊(00700)經典遊戲變身《QQ經典農場》手遊周五回歸，同步登陸QQ和微信；內媒引述稅務專家指騰訊等增值稅「加稅」是謠言，仍維持在6%
|周生生(00116)內地售足金掛墜被指摻鐵銀鈀，稱正積極開展相關工作
|新華社表示遊戲等行業增值稅稅率上調傳言不實，增值稅稅率最高僅13%；內地調高增值稅疑雲衝擊科技股，專家籲適量減持觀望政策風向
|內地明年禁止電動汽車隱藏式門把手，分析料將影響全球規範；汽車車門把手安全技術要求明年實施，重點解決事故後無法開門等問題
|特朗普宣布120億美元關鍵礦產儲備項目，希望降低對中國稀土依賴；特朗普提名沃什執掌聯儲局，瑞士百達料今年稍後仍減息兩次，對美股影響為中性；美國財長貝森特稱獲提名聯儲局主席的沃什開局非常出色；美兩黨移民執法分歧難解，政府多部門停擺或延長
|恒指全日升59點收報26834，增值稅恐慌殺至科技股拖累反彈乏力
|滬綜指收升1.3%，深成指彈逾2%，商業航天領漲
|歐元最新報1.1794/96，日圓最新報155.85/86
|據報瀾起科技(06809)在港IPO擬上限定價
|國恩科技(02768)暗盤報45.22元，高招股價近26%
|東鵬飲料(09980)首掛平開開報248元暫無錢賺，招股超購56倍；H首掛收高近2%每手賺380元，A股收跌仍高H股13%
|路勁基建(01098)附屬清盤申請聆訊延期至本月16日
|首程控股(00697)附屬基金所投資世盟股份今在深交所主板上市
|高力獨家代理出售粉嶺海聯廣場逾萬呎商舖，意向價為4400萬
|一邦夥醫療爭議解決中心簽署合作備忘錄，推醫療爭議解決服務
|久融控股(02358)表示因涉及法律訴訟案件集團銀行戶口已被凍結，涉1272.1萬人幣
|德祥地產︰延長根據一般授權向認購方發行新股份達成日期延至2026年3月2日
|恒指公司：未來聚焦三大發展方向，擴大追蹤科技相關指數資產管理規模
|新世界(00017)表示上海K11 ELYSEA寫字樓預租率超過50%，最快下半年陸續入伙；傳新世界控制權售予黑石，惠譽表示若更多交易低於估值或拖累本港房地產行業整體下行
|譚仔國際首度進駐菲律賓，開設首間「譚仔香港米線」門店
|千問App冠名四家衛視春晚，以AI參演兼與觀眾互動派紅包
|日清食品(01475)控股股東去年首三季中國業務經營溢利按年升99.8%
|GoGoX推出馬年「15秒接單承諾」，去年新春訂單增一成
|中銀(02388)香港表示網上預約兌換新鈔反應熱烈，名額已全數額滿
|渣打(02888)香港表示新鈔換領首日分行運作暢順，所有網上預訂套裝已滿額
|滙豐指今日為約4萬名客戶兌換鈔票迎新年，網上預約已爆滿
|周生生(00116)內地售足金掛墜被指摻鐵銀鈀，稱正積極開展相關工作
|高鑫零售(06808)CEO李衛平被警方帶走調查屬假消息
|先聲藥業(02096)獲AbbVie支付4000萬美元
|中駿集團控股(01966)二月票據未償還本金額3.5億美元
|BOSS直聘(02076)受託人昨購約31.8萬股A類普通股
|樂風集團首現銀主盤，大角咀One Bedford Place被接管人推出招標發售
|碧桂園(02007)1月合同銷售金額按年跌2.2%至22.1億人幣
|山西安裝(02520)夥上海晶宇與山西基礎設施訂立合資協議
|比亞迪(01211)回應內地將禁止隱藏式門把手：對公司沒影響，已準備好修改設計
|置地公司成功啟動首個私募房地產基金，初始資產管理規模82億新加坡元
|習近平與烏拉圭總統會談稱深化全面戰略夥伴關係
|全國人大常委會明日加開會議，審議「個別代表的代表資格」
|上海表示今年GDP增速目標5%左右，將加強科創板制度建設
|上交所1月A股新開戶491.58萬戶，環比增九成，同比增超2倍；上金所指部分黃金合約保證金和漲跌幅度上調，白銀延期合約下調
|國產大飛機C929據報有可能提前推出，搭載國產引擎；國產大飛機C919新加坡航展作飛行展示，C909亮相靜態展區
|業內否認遊戲行業稅率調整，機構：市場傳聞混淆稅種、不合邏輯
|人行1055億逆回購利率持平，淨回籠2965億
|內地金屬貿易商「帽子」據報跑路，致行業損失至少10億元，國投物產受累
|美銀吳旖稱中國市場對全球投資者吸引力日益增強，關注人工智能相關出口等板塊
|銅價回調激活買盤，中國銅加工製造商春節前逢低買入
|內地明年禁止電動汽車隱藏式門把手，分析料將影響全球規範；汽車車門把手安全技術要求明年實施，重點解決事故後無法開門等問題
|全球首款混合動力無人運輸機「彩虹YH-1000S」首飛成功
|抖音成為2026年總台新媒體《豎屏看春晚》獨家合作夥伴
|CPU現漲價潮？內媒指華強北消費級CPU價格未明顯上漲
|北京人形機械人創新中心完成首輪超7億元融資，百度等參投
|北京今年首場土拍吸金85.6億，字節28億底價摘海淀區地塊
|內地汽柴油價每噸分別上調205元、195元，年內兩連漲
|汽車數據出境安全指引印發，聚焦三類行為，九類豁免情形
|有色金屬工業協會表示擴大國家銅戰略儲備，探索商業儲備機制
|新華社表示遊戲等行業增值稅稅率上調傳言不實，增值稅稅率最高僅13%；內地調高增值稅疑雲衝擊科技股，專家籲適量減持觀望政策風向
|摩爾線程推出AI Coding Plan智能編程服務
|台股收升1.81%，報32195.36點，台積電升近2%
|國共論壇今重啟，國台辦宋濤：家國團圓，未來可期
|施羅德投資隨英國商界代表團訪華，加強中英商業、貿易與投資領域聯繫
|日本財相重申與美國保持密切協調，表示高市演說並非主張日圓疲軟
|特朗普稱美國向伊朗派遣的大軍將很快抵達；美國總統特使與伊朗外長定於周五在土耳其會晤
|特朗普宣布120億美元關鍵礦產儲備項目，希望降低對中國稀土依賴；特朗普提名沃什執掌聯儲局，瑞士百達料今年稍後仍減息兩次，對美股影響為中性；美國財長貝森特稱獲提名聯儲局主席的沃什開局非常出色；美兩黨移民執法分歧難解，政府多部門停擺或延長
|日本10年債拍賣需求審慎，投資者觀望眾議院選舉結果
|韓國KOSPI指數收高6.8%，日經225收高4%，齊創收市最高紀錄
|澳洲央行加息25個基點，此前連續3次按兵不動
|印度盧比和國際油價小幅走高，交易員消化美印貿易協議
|美銀料今年金價預測為每盎司4538美元，對金鋁銅等持正面看法；巴克萊稱聯儲局換帥將衝擊市場，標普500指數或下跌16%
|馬斯克的SpaceX與xAI合併，估值達1.25萬億美元
|畢馬威指監管機構在穩定幣發牌初期抱嚴謹遴選態度，屬審慎之舉
|狗隻可進食肆牌照首階段名額500至1千個，第一季向立會提交法例修訂建議
|保監局表示宏福苑相關理賠個案約85%已處理，涉近5.1億元
|普縉指牛頭角彩霞道住宅地周五截標，地皮估值12.2億元
|土地註冊處指一月份所有種類樓宇買賣合約共7631份，按年升54.5%
|ACCA報告料今年全球經濟增長3%，中國經濟或放緩至4.4%
|富衛指逾七成亞洲中產對財務健康感到焦慮，各世代財務優先次序正被重塑
|惠譽指今年中國經濟增速或放緩至4.1%，料美國GDP增速維持2%；今年內房行業或持續收縮，料本港發展商融資渠道保持暢通；內地及香港銀行業今年展望「趨弱」，料本港整體貸款增長保持低位；沃什獲提名料不太影響美聯儲減息步伐，本港減息空間或相對有限
|本港去年12月零售業總銷貨價值臨時統計按年升6.6%，低於市場預期
|澳門旅遊局指內地春節假期料逾140萬人次旅客訪澳
|金管局公布金融科技推廣藍圖，推動高效能運算基礎設施應用
|高鐵站上蓋IGC瑞銀中心今日正式交接，最快第四季正式啟用
|華僑銀行料美聯儲今年僅減息一次0.25厘，本港GDP增2.6%樓價升5%
|APEC報告指數碼科技成健康老齡化「必選項」，四項政策建議可供香港借鑒
