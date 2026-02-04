  • 會員
期貨新聞

04/02/2026 09:15

期指低開149點報26669，國指期貨跌40點報9007

　　期指低開149點報26669，國指期貨低開40點報9007，科指期貨低開40點報5422。
《經濟通通訊社4日專訊》

