期指低開149點報26669，國指期貨跌40點報9007

期指低開149點報26669，國指期貨低開40點報9007，科指期貨低開40點報5422。
《經濟通通訊社4日專訊》
04/02/2026 09:15
