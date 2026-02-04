即月期指最後交易價26849升31點，高水2點

即月期指最後交易價26849，升31點，高水2點，暫成交84244張。即月國指期貨最後交易價9048，升1點，平水，暫成交78992張。另外，即月科指期貨最後交易價5363，跌99點，低水3點，暫成交182459張。

《經濟通通訊社4日專訊》