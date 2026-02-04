  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
期貨新聞

04/02/2026 16:46

即月期指最後交易價26849升31點，成交84244張

　　即月期指最後交易價26849，升31點，高水2點，成交84244張。即月國指期貨最後交易價9048，升1點，平水，成交78970張。另外，即月科指期貨最後交易價5363，跌99點，低水3點，成交187628張。
《經濟通通訊社4日專訊》

【你點睇？】巴拿馬最高法院裁定長和港口合同違憲，港口營運暫時由丹麥馬士基接管。你認為中方以及長和會否採取措施強力反制，以維護利益？ ► 立即投票

上一篇新聞︰04/02/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２６７９０點，跌５９點，低水５７點

下一篇新聞︰04/02/2026 16:31  即月期指最後交易價２６８４９升３１點，高水２點

其他
More

04/02/2026 19:28  《再戰明天》英倫銀行及歐洲央行公布議息結果，美國公布申請失業金人數

04/02/2026 19:27  《日入而息》長和旗下巴拿馬港口公司就港口合約啟動仲裁，港交所指正處理逾400宗上市申請

04/02/2026 17:25  《外圍焦點》歐元區公布ＰＰＩ及ＣＰＩ，美國公布ＡＤＰ就業變動

04/02/2026 15:02  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９５８﹒０升１６﹒…

04/02/2026 09:15  期指低開１４９點報２６６６９，國指期貨跌４０點報９００７

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國極限施壓，古巴危機不遜伊朗

04/02/2026 18:47

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區