【夜期時段】即月期指最新報26790點，跌59點，低水57點

即月期指在夜期時段開市報26879點，升30點，高水32點，最新報26790點，跌59點，低水57點，合約成交646張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9052點，升4點，高水4點，最新報9032點，跌16點，低水16點，合約成交685張。
《經濟通通訊社4日專訊》
04/02/2026 17:20
IPON