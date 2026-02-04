【夜期時段】即月期指最新報26790點，跌59點，低水57點

即月期指在夜期時段開市報26879點，升30點，高水32點，最新報26790點，跌59點，低水57點，合約成交646張。



即月國指期貨在夜期時段開市報9052點，升4點，高水4點，最新報9032點，跌16點，低水16點，合約成交685張。

《經濟通通訊社4日專訊》