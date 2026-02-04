04/02/2026 19:27
《日入而息》長和旗下巴拿馬港口公司就港口合約啟動仲裁，港交所指正處理逾400宗上市申請
|中信里昂風水指數：火馬年變數難料，五行產業中「金」將迎來數年最旺之勢
|國泰林紹波:預告2025年員工花紅高於6.2周薪酬
|德勤料今年香港零售銷售增長近8%至4100億元；德勤表示建議政府深化拓展盛事經濟發展及補貼零售業加快數碼化轉型
|RatingDog1月中國服務業PMI微升至52.3，創三個月高
《即日市況》
|恒指反彈乏力收市微升12點，騰訊跌至近半年低，信義玻璃升6%
《深滬股市》
|滬綜指收升0.85%重返4100，煤炭、光伏板塊爆發
《美元匯價》
|歐元最新報1.1816/19，日圓最新報156.62/66
《公司資訊》
|牧原股份(02714)發售價釐定為每股39元
|國恩科技(02768)首掛較招股價高25%每手賺1800元，招股超購逾2250倍；首掛收高12%較開市升幅減半，每手帳面賺832元
|人瑞人才(06919)斥250萬元收購香港持牌保險經紀公司智誠財富，智誠財富將更名為瑞保國際
|港交所(00388)表示過去兩個月共12間AI相關公司在港上市，現有約20間申請中；正處理逾400宗上市申請，歡迎證監會加強對上市申請保薦人工作審查
|天齊鋰業(09696)開市競價時段停牌待公布原因，此前公布擬配股兼發CB
|市監總局無條件批準寧德時代(03750)與奇瑞汽車(09973)新設合營企業案
|碧桂園(02007)去年交付近17萬套房，楊惠妍：今年爭取經營性現金流回正
|傳佳寶林曉毅以5000萬元沽黃大仙「匯豪坊」商場，帳蝕60%
|太古地產(01972)柴灣海德園昨沽9伙單位，全盤總套現9.6億元
|支付寶集福啟動，健康AI「螞蟻阿福」登蘋果App榜第三
|微信屏蔽元寶紅包鏈接稱其「騷擾用戶」，元寶稱緊急優化中；搶元寶紅包致微信餘額清零？騰訊表示紅包均受嚴格保障，不影響帳戶安全；元寶紅包一度被微信封殺，目前緊急改成「口令紅包」
|佑駕創新(02431)表示收到中國證監會實施H股全流通備案通知書
|上商行政總裁林永德辭任，由副行政總裁接任權責
|中集安瑞科(03899)夥青山集團及南鋼股份就鋼焦一體化項目達成合作協議
|嘉信理財升級客戶交易體驗，日均交易量連續三季破700萬宗
|福特據報與吉利(00175)正就建立生產與技術合作進行磋商
|大族數控(03200)發售價釐定為每股95.8元
|中國銀河(06881)發行次級債券獲得中國證券監督管理委員會註冊批覆
|復宏漢霖(02696)完成H股全流通
|金地商置(00535)1月合約銷售總額按年跌近62%
|中通快遞(02057)擬發售15億美元可換股優先票據；預告去年收入總額按年升最多12.9%
|中國碳中和(01372)主要股東增持60萬股公司普通股股份
|樂思集團(02540)獲有利信貸條款，訂立新保證
|友邦保險(01299)Shulamite N K Khoo及顧敏獲委任為公司獨立非執行董事
|BOSS直聘(02076)受託人昨購約32.6萬股A類普通股
|國泰林紹波:預告2025年員工花紅高於6.2周薪酬
|銀聯國際與Visa達成跨境匯款戰略合作
《中國要聞》
|央視指習近平與普京今午於北京人民大會堂視頻會晤
|專家研討黃金行業「十五五」規劃，加大黃金高端新材料研發
|最高檢表示去年前11月批捕超4300名緬北遣返涉詐人員，起訴逾萬人；去年首11月操縱證券市場被起訴人數大增近六成
|韓文秀稱積極進口國外農產品，彌補國內市場結構性供需缺口；常態化精準幫扶配套政策正加緊制定出台；糧食產量連續兩年穩定在1.4萬億斤以上
|吳清晤歐達禮，就加強中英資本市場監管合作交換意見
|李成鋼晤Logitech首席執行官冀深耕中國市場
|全國外貿工作會議表示千方百計穩外貿，推動進出口平衡發展
|商務部表示1月家電、數碼和智能產品銷售額近590億元
|中財辦祝衛東稱促進人工智能與農業發展相結合，拓展無人機等應用場景
|商業航天首個衛星測發技術廠房誕生，可將單箭發射效率提升100%
|最高檢表示去年首11月操縱證券市場被起訴人數大增近六成
|人行750億逆回購利率持平，淨回籠3025億；人行信貸市場工作會議支持擴大內需、科技創新等重點領域
|RatingDog1月中國服務業PMI微升至52.3，創三個月高
|奔馳回應經銷商商會訴求，部分車型零售價下調約10%
|內媒表示馬斯克團隊「摸底」中國光伏產業鏈，已簽單異質結設備廠
|新浪科技表示馬斯克團隊秘密走訪中國多家光伏企業
|菜百首飾暫停非交易日黃金回購，並進行限額管理
|長光華芯闢謠「華為45億戰略注資」傳聞，斥誤導合作夥伴
|醫保局對精神疾病類醫保定點醫療機構展開集體約談
|廣東擴大智能網聯汽車道路測試與示範應用範圍
《寶島快訊》
|台股收升0.29%，報32289.81點
|國台辦支持恢復上海居民赴金馬旅遊，冀民進黨盡早恢復大陸居民赴台旅遊
|文旅部表示將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊
《大國博弈》
|魯比奧對巴拿馬港口裁決「感到振奮」，中國外交部表示誰在尋求霸佔運河有目共睹；巴拿馬港口公司表示呼籲巴拿馬政府提供清晰解釋及透過協商解決，並指公司已啟動仲裁程序
|謝鋒稱中美應在經貿、打擊電詐、人工智能等領域合作
|歐盟中國商會表示堅決反對歐盟頻密使用外國補貼條例調查中企；中國風機龍頭金風科技遭歐盟反補貼調查；外交部回應歐盟調查金風科技，敦促歐方停止濫用單邊經貿工具
|日本去年農林水產食品對華出口增7%，12月單月減2.2%
《國際要聞》
|美伊談判前夕生變，美戰機擊落伊朗無人機
|美國民主黨參議員尋求推遲沃什的聯儲局主席提名程序；美國前總統克林頓夫婦將赴國會，就淫媒愛潑斯坦案作供；瑞穗提醒沃什：聯儲局若大幅縮表，將被迫更頻繁干預
|愛潑斯坦信件驚現大疫情模擬計劃，時間為新冠疫情爆發前三年
《外圍經濟》
|西班牙擬禁16歲以下使用社交平台
|聯儲局理事米蘭辭任白宮經濟顧問委員會主席，呼籲年內至少減息1厘
|施羅德投資表示市場對AI泡沫戒心提高，引發股市波動，提供投資機遇
|英偉達和達索系統達成戰略合作夥伴關係，將合作打造工業AI平台
|戴明哲3月接棒艾格出任迪士尼CEO
|三星電子市值達1000萬億韓元，韓企首次突破該關口
|黃金價格反彈至5000美元上方
《其他消息》
|財政部下周三在港發行今年首期人民幣國債，規模140億
|立法會舉行前廳交流會，陳茂波指預算案會對接「十五五」規劃；陳茂波稱北都是香港創科發展的重要載體，香港在十五五扮演多種重要角色包
|甯漢豪稱洪水橋社區聯絡中心加入介紹北都規劃，展示當區發展成果；發展局表示洪水橋產業園有限公司上月底展開行政總裁公開招聘
|積金評級表示1月強積錄3.42%回報，人均賺約11091元；GUM指1月強積金人均賺11085元，亞洲股票基金回報達8.7%
|宏利下調宏利環球精選計劃旗下29隻強積金成分基金費用
|調查表示保險業正加大招聘力度，持續數碼化帶動科技人才需求
|世邦魏理仕稱今年本港重返跨境投資目的地第五位
|駿利亨德森料AI今年仍是主導主題，為可持續發展雙刃劍
|德勤料今年香港零售銷售增長近8%至4100億元；德勤表示建議政府深化拓展盛事經濟發展及補貼零售業加快數碼化轉型
|宏福苑援助基金就韓紅基金會捐款向8座樓宇每戶發5000元心意金
