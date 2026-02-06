恒指期貨現貨月份未平倉合約總數137239張，增1582張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為137239張，較前增1582張；若計入其他月份的未平倉合約，總數149969張，增1651張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|05/02(四)
|137239
|1582
|149969
|1651
|04/02(三)
|135657
|2226
|148318
|2176
|03/02(二)
|133431
|-4696
|146142
|-4971
|02/02(一)
|138127
|-8194
|151113
|-8021
|30/01(五)
|146321
|-10204
|159134
|-10563
|05/02(四)
|46263
|1864
|55050
|1910
|04/02(三)
|44399
|-434
|53140
|-583
|03/02(二)
|44833
|-3513
|53723
|-3614
|02/02(一)
|48346
|-630
|57337
|-859
|30/01(五)
|48976
|-4098
|58196
|-3888
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社6日專訊》
