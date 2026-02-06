  • 會員
06/02/2026 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數137239張，增1582張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為137239張，較前增1582張；若計入其他月份的未平倉合約，總數149969張，增1651張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
05/02(四)13723915821499691651
04/02(三)13565722261483182176
03/02(二)133431-4696146142-4971
02/02(一)138127-8194151113-8021
30/01(五)146321-10204159134-10563

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
05/02(四)462631864550501910
04/02(三)44399-43453140-583
03/02(二)44833-351353723-3614
02/02(一)48346-63057337-859
30/01(五)48976-409858196-3888

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社6日專訊》

