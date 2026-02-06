  • 會員
期貨新聞

06/02/2026 19:12

《日入而息》快手遭罰近1.2億人幣涉色情低俗內容直播，運物局料首批持牌網約車平台最快第四季營運

快手(01024)遭罰1.191億人幣，涉大量色情低俗內容直播，快手：誠懇接受，堅決整改
運物局料首批持牌網約車平台最快第四季營運，另逐步推動自動駕駛車輛商業營運
地政總署表示牛頭角彩霞道住宅地共接獲9份標書；高力稱牛頭角彩霞道住宅地反應符預期，料發展商出價轉趨積極
黎智英將於下周一判刑，控罪最高刑罰可判終身監禁
中原CCL按周升0.52%，連升3周累漲1.8%
據報泰國外賣平台Line Man Wongnai計劃港、美IPO，GIC有份投資
卓正醫療(02677)首掛較招股價高逾35%，超購2729倍，每手賺1055元；卓正醫療收高13%，先高後低盈利大減六成至每手賺400元
大族數控H股(03200)首掛開高近11%每手賺1020元，超購445倍；大族數控H股首掛收高近15%每手賺逾千元，A股急跌對H股溢價降至五成
牧原股份(02714)首掛平開開報39元，超購近5倍穩中一手；首掛較開市升幅擴大收高近4%，每手賺152元
百度(09888)香港自動駕駛成功經驗將為其全球推廣重要參考；迪拜王儲試坐蘿蔔快跑，百度表示計劃未來幾年當地部署逾千輛無人車
英特爾、AMD據報通知中國客戶CPU交貨時間將延長
千問App「30億大免單」上線免費請喝奶茶，網民擠爆服務器；阿里千問「30億免單」上線9小時下單量超1000萬，稱創造AI購物歷史
中英金融工作組首次召開，就監管、反洗錢等交換意見；中英金融工作組：討論中英財富通可行性，鼓勵企業兩地上市融資

《即日市況》
恒指全日跌幅收窄至325點收報26559，內需及三桶油抗跌，環球資產顛簸港股全周挫3%
　
《深滬股市》
滬指收跌0.25%全周挫1.3%，消費股集體調整
　　　
《美元匯價》
歐元最新報1.1797/99，日圓最新報157.03/04
　　
《公司業績》　
時代電氣(03898)去年純利升10.9%至41.1億人幣
　　　
《公司資訊》　
EX.IO將分銷星路科技穩定收益產品技術解決方案
瑞森生活服務(01922)繼續停牌，大股東黃清平轉讓25%持股至第三方陳曉
極兔速遞(01519)發行46.5億元七年期零息可換債，換股價14.55元
雲頂新耀(01952)潰瘍性結腸炎新藥維適平獲內地藥監局批准上市申請
京東MALL香港首間門店料今年6月中開業
恒生表示支持「置易付」擴展至二手住宅物業買賣，有助提升物業交易效率
李想稱將推全新一代理想L9 Livis版，售價55.98萬元
生數科技A+輪融資超6億元，創國內視頻生成領域紀錄
周生生表示足金產品經檢驗符國家足金標準要求，兼符合香港商品說明令標準
穎通控股(06883)與連卡佛達成首度合作，於尖沙咀海運大廈連卡佛內設立首個小眾香水限定專區
鼎立資本(00356)澄清與「亞洲星鏈資本集團」概無關係
新華製藥(00719)終止與挪亞聖諾（歐洲）公司的股權收購意向協議
天域半導體(02658)夥EYEQ Lab就碳化硅外延片供應應用訂立戰略合作協議
越秀地產(00123)1月合同銷售金額按年下降約36.4%
卡撒天嬌(02223)更新合資公司事宜，簽訂新合作協議
世茂集團(00813)1月合約銷售額按年跌31.7%
亞倫國際(00684)公眾持股量低於上市規則規定
商湯(00020)開源空間智能模型八大空間智能榜綜合評測排名第一
巨星醫療控股(02393)收購高性能材料生產設備
同源康醫藥(02410)一款在研新藥上市申請獲內地當局受理
易緯集團(03893)7000萬股換股股份今完成發行
大唐新能源(01798)1月完成發電量按年增加6.7%
江山控股(00295)1月太陽能發電站總發電量按年跌逾22%
寶龍地產(01238)1月合約銷售總額按年跌32%
誼礫控股(00076)與澳覓公司簽訂為期三年之合作管理協議
科倫博泰(06990)一項抗體偶聯藥物在內地獲批新增適應症上市申請
興證國際(06058)獲授最高5億元非承諾性循環貸款融資
BOSS直聘(02076)受託人昨購約34.4萬股A類普通股
中航科工(02357)附屬斥5800萬元人民幣收購中航捷銳10%股權
瀾起科技(06809)暗盤報150.3元，高招股價近41%
文遠知行(00800)夥Uber擴大中東市場，部署最少1200輛Robotaxi
秦港股份(03369)法院判決駁回陝西鼓風機對公司訴訟請求
　　　
《中國要聞》　
中金表示預計人行二季度加大寬鬆力度，年內降準降息至少兩次
海南表示首批5家日用消費品免稅店下周三開業
北京常住人口十年共減43萬，30歲以下青年較佔比近腰斬
人行3000億14天逆回購，7天逆回購315億利率持平
人行上海總部表示去年人民幣跨境收付共32.4萬億元，續排全國第一；提升人民幣計價、儲備等國際貨幣功能
八部門印發中藥工業發展方案，推動產業鏈升級，創新藥上市
王毅稱中國堅定支持古巴維護國家主權和安全，反對外部勢力無理干涉
增值稅進項稅額抵扣新規發布，電子普通發票不能抵稅
中行原副行長林景臻嚴重違紀違法開除黨籍立案審查
廣東2025年人工智能核心產業規模預計達3000億元
特斯拉陶琳稱積極參與中國市場輔助自動駕駛相關工作，落地時間未明確
財政部續發30年期國債中標利率2.2456%，投標倍數創新高
上期所全線上調黃金、銅鋁等期貨合約漲跌停幅度及保證金比例
博睿康啟動科創板IPO輔導，衝刺「腦機接口第一股
中國黃金表示貴金屬回收實施限額管理及預約制，周末和假日暫停業務
交通部表示今年計劃在全國高速公路服務區建1萬個以上充電槍
食安辦等三部門表示餐飲服務提供者應明示菜品加工製作方式
預製菜國家標準徵求意見：不包括中央廚房製作菜餚，不得使用防腐劑
體育總局表示去年監測重點賽事1947場，實現帶動消費431億；冰雪季滑雪場及周邊消費總額692億元，同比增6%
商務部表示加快制定服務消費提質惠民行動方案；去年離境退稅商品銷售額同比增96%；已向消費「三新」試點城市撥付首批86億支持資金
外交部表示中國同立陶宛溝通大門始終敞開，冀立方盡早糾正錯誤
滴滴出行料今年春運異地出行增45%，新能源車充電需求漲超六成
欣旺達表示子公司與吉利旗下威睿電動達成和解，涉23億起訴落幕
工信部表示建設國家算力互聯互通節點，構建國家算力體系
《寶島快訊》　
台股收跌0.06%，報31782.92點
　　　
《大國博弈》　
日本兩大銀行虧損持續擴大，惟準備增持日本國債
　　　
《國際要聞》　
貝森特指美國財政部的行動導致伊朗的美元危機
蘋果CEO庫克表示對反移民政策深感憂心，承諾繼續游說美國議員
英偉達警告：對華芯片新規將破壞出口計劃
美國眾議院監督委員會主席：比爾蓋茲將可能接受問詢
　　　
《外圍經濟》　
亞股早盤跌幅收窄，比特幣和貴金屬同步回穩
拋售與去槓桿加劇，比特幣亞洲早盤跌破六萬二美元
美國軟件股年內蒸發1萬億，淡友獲利240億美元
豐田汽車將晉升財務總監近健太為社長兼CEO
　　
《其他消息》　
團結香港基金提出開源及節流措施，料最多帶來約640億元額外收入
黃竹坑站「滶晨」提價加推26伙，加幅最高達6.4%
積金局表示積金易原約兩成人使用eKYC方式註冊，正就懷疑冒充身份註冊事件作全盤檢討
政府招標出售將軍澳用地作電動車高速充電站，4月17日截標；政府刊憲廢除巴士乘客必須戴安全帶法律條文
環境局表示政府出售將軍澳用地作電動車高速充電站
金管局表示本港1月外滙儲備資產增至4356億美元
荃灣西站港鐵站內有「尿袋」起火，400疏散無人受傷
照顧者 情緒健康

