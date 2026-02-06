《日入而息》快手遭罰近1.2億人幣涉色情低俗內容直播，運物局料首批持牌網約車平台最快第四季營運

快手(01024)遭罰1.191億人幣，涉大量色情低俗內容直播，快手：誠懇接受，堅決整改

運物局料首批持牌網約車平台最快第四季營運，另逐步推動自動駕駛車輛商業營運

地政總署表示牛頭角彩霞道住宅地共接獲9份標書；高力稱牛頭角彩霞道住宅地反應符預期，料發展商出價轉趨積極

黎智英將於下周一判刑，控罪最高刑罰可判終身監禁

中原CCL按周升0.52%，連升3周累漲1.8%

據報泰國外賣平台Line Man Wongnai計劃港、美IPO，GIC有份投資

卓正醫療(02677)首掛較招股價高逾35%，超購2729倍，每手賺1055元；卓正醫療收高13%，先高後低盈利大減六成至每手賺400元

大族數控H股(03200)首掛開高近11%每手賺1020元，超購445倍；大族數控H股首掛收高近15%每手賺逾千元，A股急跌對H股溢價降至五成

牧原股份(02714)首掛平開開報39元，超購近5倍穩中一手；首掛較開市升幅擴大收高近4%，每手賺152元

百度(09888)香港自動駕駛成功經驗將為其全球推廣重要參考；迪拜王儲試坐蘿蔔快跑，百度表示計劃未來幾年當地部署逾千輛無人車

英特爾、AMD據報通知中國客戶CPU交貨時間將延長

千問App「30億大免單」上線免費請喝奶茶，網民擠爆服務器；阿里千問「30億免單」上線9小時下單量超1000萬，稱創造AI購物歷史