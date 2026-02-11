  • 會員
期貨新聞

11/02/2026 17:07

《外圍焦點》堪薩斯城聯儲總裁發表講話，美國公布失業率

　　受累於令人失望的零售數據，以及人工智能新技術對傳統財富管理行業的衝擊，標指及納指昨日雙雙受壓向下，道指連續第三個交易日創下收市新高。道指收市升52.27點或0.1%，報50188.14點；標指跌23.01點或0.33%，報6941.81點；納指跌136.2點或0.59%，報23102.47點。港股方面，恒生指數收市報27266，升83點或0.3%，成交2172億元。

　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:20pm，歐洲央行執委奇波洛內在2026年法蘭克福數位金融會議上講話。11:10pm，堪薩斯城聯儲總裁施密德就貨幣政策和經濟前景發表講話。11:15pm，美聯儲金融監管副主席鮑曼參與一場「監管與規範」座談會。11:30pm，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫在一場活動上就重塑歐盟反洗錢監管發表講話。12日凌晨1:00am，歐洲央行執委施納貝爾在奧地利科學院發表演講。2:30am，加拿大央行公布1月政策會議決議的貨幣政策審議摘要。

　　數據方面，今晚9:30pm，美國公布1月失業率，料維持於4.4%。

　　在美國，今日公布業績的公司有：思科(US.CSCO)、網易有道(US.DAO)、網易(US.NTES)、Shopify Inc(US.SHOP)等。
《經濟通通訊社11日專訊》

