11/02/2026 16:31

即月期指最後交易價27226升51點，低水40點

　　即月期指最後交易價27226，升51點，低水40點，暫成交55539張。即月國指期貨最後交易價9257，升13點，低水11點，暫成交52894張。另外，即月科指期貨最後交易價5492，升39點，低水8點，暫成交88594張。
《經濟通通訊社11日專訊》

