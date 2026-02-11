即月期指最後交易價27226升51點，成交55539張

即月期指最後交易價27226，升51點，低水40點，成交55539張。即月國指期貨最後交易價9257，升13點，低水11點，成交52908張。另外，即月科指期貨最後交易價5492，升39點，低水8點，成交88994張。

《經濟通通訊社11日專訊》