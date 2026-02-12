恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數174479張增3082張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為174479張，較前增3082張；若計入其他月份的未平倉合約，總數211930張，增2776張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|11/02(三)
|174479
|3082
|211930
|2776
|10/02(二)
|171397
|-3234
|209154
|-2970
|09/02(一)
|174631
|-12850
|212124
|-12819
|06/02(五)
|187481
|-3232
|224943
|-1011
|05/02(四)
|190713
|4471
|225954
|4743
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|11/02(三)
|52016
|5791
|81401
|4608
|10/02(二)
|46225
|-2817
|76793
|-2502
|09/02(一)
|49042
|-4466
|79295
|-4519
|06/02(五)
|53508
|5200
|83814
|7364
|05/02(四)
|48308
|1598
|76450
|1778
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社12日專訊》
