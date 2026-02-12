美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨6963.25升2.75點

|名稱
|09:01報價
|上日報價
|升/跌
|升/跌百分率
|標普500三月期貨
|6963.25
|6960.50
|2.75
|0.04%
|三十年期美國債券孳息率
|4.815%
|4.81%
|十年期美國債券孳息率
|4.177%
|4.17%
|五年期美國債券孳息率
|3.746%
|3.74%
|三年期美國債券孳息率
|3.569%
|3.57%
|兩年期美國債券孳息率
|3.512%
|3.51%
|名稱
|09:01報價
|本地倫敦金
|5055.66/5056.58
|本地倫敦銀
|82.64/82.68
|九九金
|47150
12/02/2026 09:14
