期指高開28點報27254，國指期貨升13點報9270

期指高開28點報27254，國指期貨高開13點報9270，科指期貨低開12點報5480。
《經濟通通訊社12日專訊》
12/02/2026 09:15
12/02/2026 17:06 《外圍焦點》歐洲央行執委發表演說，美國公布成屋銷售等數據
12/02/2026 16:46 即月期指最後交易價２６９８６跌２４０點，成交６１１４７張
12/02/2026 16:31 即月期指最後交易價２６９８６跌２４０點，低水４７點
12/02/2026 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２２６８９９張增１７６０張
12/02/2026 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１７４４７９張增３０８２張
