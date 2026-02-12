【夜期時段】即月期指最新報27020點，升34點，低水13點

即月期指在夜期時段開市報27010點，升24點，低水23點，最新報27020點，升34點，低水13點，合約成交358張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9173點，升12點，低水2點，最新報9174點，升13點，低水1點，合約成交416張。
《經濟通通訊社12日專訊》
12/02/2026 17:20
