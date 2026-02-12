  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
期貨新聞

12/02/2026 17:20

【夜期時段】即月期指最新報27020點，升34點，低水13點

　　即月期指在夜期時段開市報27010點，升24點，低水23點，最新報27020點，升34點，低水13點，合約成交358張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報9173點，升12點，低水2點，最新報9174點，升13點，低水1點，合約成交416張。
《經濟通通訊社12日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

下一篇新聞︰12/02/2026 17:06  《外圍焦點》歐洲央行執委發表演說，美國公布成屋銷售等數據

其他
More

12/02/2026 16:46  即月期指最後交易價２６９８６跌２４０點，成交６１１４７張

12/02/2026 16:31  即月期指最後交易價２６９８６跌２４０點，低水４７點

12/02/2026 15:05  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９７５﹒２５升１４…

12/02/2026 09:15  期指高開２８點報２７２５４，國指期貨升１３點報９２７０

12/02/2026 09:14  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９６３﹒２５升２﹒…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

文明燈塔崩壞，普世價值何去何從

11/02/2026 18:18

大國博弈

關稅戰 | 特朗普政府據悉擬將大型科技公司排除在下一輪晶片關...

10/02/2026 10:33

關稅戰

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區