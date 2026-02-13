【夜期時段】即月期指最新報26556點，升26點，低水11點

即月期指在夜期時段開市報26500點，跌30點，低水67點，最新報26556點，升26點，低水11點，合約成交403張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9031點，升14點，低水2點，最新報9033點，升16點，平水，合約成交892張。
《經濟通通訊社13日專訊》
13/02/2026 17:20
