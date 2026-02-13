《日入而息》寧德時代、洛鉬及老鋪黃金染藍，東亞去年少賺24%削派息

寧德時代、洛陽鉬業及老鋪黃金染藍，恒指成分股數目增至90隻；國指加入貝殼及地平線機器人，剔除潤啤及蒙牛

東亞(00023)去年純利倒退24%至35億元，全年共派61仙減逾一成；去年內地業務淨溢利按年升逾45%，李國寶稱集團在提升資產質素方面仍取得進展；去年淨利息收入按年跌7.3%，投資物業減值增至7.23億；料今年上半年淨息差保持平穩，減少派息受到一次性因素影響

港交所(00388)據報研擴大以保密形式申請IPO適用範圍，以提升競爭力

恒地(00012)李家誠入稟控告周秀娜誹謗騷擾，發聲明強調絕不認識：忍無可忍以正視聽

地政總署表示筲箕灣東大街住宅地皮共收8份標書；高力表示筲箕灣住宅地對發展商具一定吸引力，料成交價能達到樂觀預期

中原CCL按周升1.47%，連升四周共3.3%，蛇年漲7.84%

金管局發布優化《銀行業條例》公眾諮詢的總結，計劃今年內向立法會提交法例修訂草案

彭博表示主要簽署負責人嚴重不足，令負責香港上市的公司倍感壓力

瑞銀指上調本港今年GDP增長預測至3.3%，料今明財年或錄財政盈餘

西九管理局獲工銀亞洲30億元十年期融資，擬分批發行上限10億美元中期債券

圓通快遞(06123)料去年淨虧損擴大至最多1.54億元

智譜(02513)擬衝刺上交所科創板，IPO輔導機構變更為中金(03908)及國泰海通(02611)；上證報指智譜GLM Coding Plan上線即售罄，AI行業罕見

內地1月新增人民幣貸款4.71萬億元，遜預期；內地1月社會融資規模增量7.22萬億元，勝預期；內地1月M2增幅擴至9%創兩年新高，M1增幅擴至4.9%；內地1月末社融規模存量449.11萬億元，同比增8.2%

外匯局指四季度中國經常帳戶順差2421億美元；1月銀行結售匯順差收窄至798億美元