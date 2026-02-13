《日入而息》寧德時代、洛鉬及老鋪黃金染藍，東亞去年少賺24%削派息

|寧德時代、洛陽鉬業及老鋪黃金染藍，恒指成分股數目增至90隻；國指加入貝殼及地平線機器人，剔除潤啤及蒙牛
|東亞(00023)去年純利倒退24%至35億元，全年共派61仙減逾一成；去年內地業務淨溢利按年升逾45%，李國寶稱集團在提升資產質素方面仍取得進展；去年淨利息收入按年跌7.3%，投資物業減值增至7.23億；料今年上半年淨息差保持平穩，減少派息受到一次性因素影響
|港交所(00388)據報研擴大以保密形式申請IPO適用範圍，以提升競爭力
|恒地(00012)李家誠入稟控告周秀娜誹謗騷擾，發聲明強調絕不認識：忍無可忍以正視聽
|地政總署表示筲箕灣東大街住宅地皮共收8份標書；高力表示筲箕灣住宅地對發展商具一定吸引力，料成交價能達到樂觀預期
|中原CCL按周升1.47%，連升四周共3.3%，蛇年漲7.84%
|金管局發布優化《銀行業條例》公眾諮詢的總結，計劃今年內向立法會提交法例修訂草案
|彭博表示主要簽署負責人嚴重不足，令負責香港上市的公司倍感壓力
|瑞銀指上調本港今年GDP增長預測至3.3%，料今明財年或錄財政盈餘
|西九管理局獲工銀亞洲30億元十年期融資，擬分批發行上限10億美元中期債券
|圓通快遞(06123)料去年淨虧損擴大至最多1.54億元
|智譜(02513)擬衝刺上交所科創板，IPO輔導機構變更為中金(03908)及國泰海通(02611)；上證報指智譜GLM Coding Plan上線即售罄，AI行業罕見
|內地1月新增人民幣貸款4.71萬億元，遜預期；內地1月社會融資規模增量7.22萬億元，勝預期；內地1月M2增幅擴至9%創兩年新高，M1增幅擴至4.9%；內地1月末社融規模存量449.11萬億元，同比增8.2%
|外匯局指四季度中國經常帳戶順差2421億美元；1月銀行結售匯順差收窄至798億美元
|美國電價漲幅達通脹率兩倍，數據中心需求令電價難下降；臨時撥款到期，美國國土安全部將於周五晚間停擺；特朗普據悉擬放寬部分鋼鋁關稅，以緩和美國民眾生活成本；紐約聯儲研究2025年美國企業和消費者承擔了近90%關稅成本；鋁價下跌，美國據報計劃縮減部分鋼鋁關稅
|長假前最後全日市恒指跌465點報26567，資源股領跌內需節前炒起，逾200億北水湧入部署
|滬綜指收跌1.26%失4100，蛇年累漲25.6%，創業板指累漲59%
|歐元最新報1.1859/61，日圓最新報155.49/53
|遠見控股(00862)去年虧損收窄至2552.1萬元，不派息
|箱式倉儲機器人企業「海柔創新」向港交所提交上市申請
|海致科技(02706)集團首掛高開逾倍，超購逾5000倍每手賺過萬元；收高逾倍，每手賺逾萬元
|沃爾核材H股(09981)上市即日已獲調入港股通；首掛近乎平開每手賺2元，認購350手方穩獲1手；收高近3%，每手賺118元
|已停牌及即將退市五礦地產(00230)每手買賣單位改為80萬股
|石四藥(02005)鹽酸普萘洛爾獲藥監局批准登記為原料藥
|聯想(00992)鄭孝明有信心確保記憶體供應，ISG業務增長趨勢持續
|百度(09888)優選官方電商Skill登陸OpenClaw，開放跨平台比價等五大能力
|優必選(09880)註冊「優必選悟空」商標，10萬台AI悟空啟動交付
|小米汽車表示自2024年4月3日以來，小米汽車累積交付60萬台
|據報比亞迪(01211)及吉利(00175)入圍競購日產-奔馳墨西哥車廠最終候選名單
|利華控股(01346)有信心今年收入回升，關注葡萄牙、秘魯收購目標
|國泰(00293)回購卡塔爾航空股份獲大比數通過，賀以禮稱反映對國泰對前景充滿信心
|盈大地產(00432)擬4億美元售印尼物業，另以8000萬美出售日本酒店物業
|遠洋集團(03377)1月協議銷售額按年跌39.2%
|合景泰富(01813)1月預售額按年減少35.3%
|天數智芯(09903)楊磊不再擔任首席財務官，汪鵬接任
港交所(00388)據報研擴大以保密形式申請IPO適用範圍，以提升競爭力
|應星控股(01440)探索建立AI基礎設施及SaaS能力
|安踏體育(02020)收到安踏國際及附屬等股東書面批准收購PUMA股權
|華潤飲料(02460)吳霞辭任首席財務官，黃鵠接任
|中化化肥(00297)蘇賦辭任董事會主席，張學工接任
|FUTURE BRIGHT(00703)附屬訂立經營協議
|BOSS直聘-W(02076)根據首次公開發售後股份計劃在市場上購買股份
|合生創展(00754)1月總合約銷售金額按年升24.9%
|兗礦能源(01177)卡松科技獲准於全國中小企業股份轉讓系統掛牌
|八達通夥中國銀行推數字人民幣增值限時優惠
|上海復旦(01385)去年純利跌59.4%至2.3億元人民幣
|中廣核新能源(01811)1月完成發電量按年增加7.9%
|富力地產(02777)1月總銷售收入按年跌8%
|中國南方航空(01055)1月客運運力投入按年下降1.1%
|京東(09618)春節9天投入超13億元向前線員工提供福利補貼保障
|港燈(06823)全力配合香港電動車普及化路線圖，年內推住宅電動車分時段供電不同價目安排
|國家煙草專賣局表示落實電子煙產業政策，推動供需動態平衡；公安部表示對涉煙犯罪重拳出擊，深挖製假窩點和供銷鏈
|統計局表示1月70城樓價環比降幅總體收窄，同比下降；測算指1月70城樓價環比跌0.4%，同比跌3.1%七個月最差
|深圳金管局表示企業不得違規開展黃金預定價交易、槓桿交易
|內地部署各地強化嬰幼兒配方乳粉質量安全管控
|金監總局表示2025年保險公司原保險保費收入6.1萬億增7.4%
|券商交易結算系統壓測指引二稿出爐，每年測試由不少於一次增至兩次
|華夏金租與神州租車達成自動駕駛車輛租賃合作
人行節前全周逆回購放水1.2萬億，今另開展1萬億買斷式逆回購；人行廣東分行表示全國首批民營企業再貸款落地江門東莞，規摸25億元
|華為原終端BG高管鄧某因涉嫌非國家工作人員受賄罪被捕
|全球首家機器人9S店湖南長沙開業，集合展示、交易、服務與成果孵化功能
|OpenAI聲稱DeepSeek蒸餾美國AI模型以獲取優勢
|華為中國合作夥伴大會2026將於3月19日至20日舉辦
|星際榮耀完成50.37億D++輪融資，內地商業火箭企業中最大筆
|字節圖像創作模型Seedream 5.0 Lite上線，首次支持聯網檢索
|元氣森林唐彬森發內部信表示公司業績連續三年兩位數增長
|中證監指天風證券涉違法提供融資等被頂格罰款，責任人終身禁入證券市場；天風證券代銷業務被叫停2年：誠懇接受，認真整改
|《互聯網平台反壟斷合規指引》發布，明確多個新型壟斷風險
|人行表示2月25日在港發行兩期限共500億元人民幣央票
|台灣與美國據報簽署貿易協議，削減關稅並擴大投資
|日本扣押中國漁船逮捕船長，中國外交部表示望公正執法；高市連任首周，日本在長崎附近扣押一艘中國漁船
|據報若巴拿馬強行接管兩港口，相關系統資料將撤走致停運
|中美禁毒情報交流會在美舉行，共同推動禁毒合作深入務實開展；特朗普訪華前，美國擱置對華關鍵技術限制措施；美國中情局發新片招募中國軍方人員，駐美使館強烈譴責
|商務部召開德資企業圓桌會，冀增對華產品和技術出口
|馬杜羅與兒子通電話，支持委內瑞拉現政府的工作
|受嚴寒天氣影響，美國上周勞動力市場數據乏力
|歐洲央行委員納格爾稱地緣政治角力升級可能推高通脹
|日本經濟產業大臣表示在投資項目方面與美國仍存在巨大分歧；日圓勢創2024年以來最佳單周表現，財政擔憂暫緩解
|Amber表示亞洲是鏈上加密貨幣活動增長最快地區，大量資管公司及企業將加密貨幣納入資產負債表
|澳新銀行預計金價第二季可能升至每盎司5800美元
|比特幣一度挫至本周低位，渣打警告或進一步走弱
|李家超油麻地歲晚家訪，探望長者並祝願「馬到功成」
|中華電力提醒市民慎防偽冒電力公司職員詐騙，有騙徒以虛假證件誘騙市民到偽冒網站進行投資
瑞銀指上調本港今年GDP增長預測至3.3%，料2026/27財年續錄盈餘
|GUM指強積金市場總資產首突破1.6萬億元，1月港股基金約28億元淨轉出
|康文署擬開放24場地供商業活動及廣告，上半年招標第三季投入服務
|廉署拘22人涉七屋苑大廈大維修貪污，成功阻截逾億元工程合約批出
|政府再釋河套隔離設施用地，配合香港園區發展及北環線建設
