恒指期貨現貨月份未平倉合約總數142772張，增8573張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於上周五(13日)共為142772張，較前增8573張；若計入其他月份的未平倉合約，總數159100張，增9649張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|13/02(五)
|142772
|8573
|159100
|9649
|12/02(四)
|134199
|4287
|149451
|4647
|11/02(三)
|129912
|6053
|144804
|7636
|10/02(二)
|123859
|-3172
|137168
|-2943
|09/02(一)
|127031
|-9901
|140111
|-9962
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|13/02(五)
|45754
|899
|55009
|1319
|12/02(四)
|44855
|2745
|53690
|2784
|11/02(三)
|42110
|-339
|50906
|-479
|10/02(二)
|42449
|-427
|51385
|-443
|09/02(一)
|42876
|-4750
|51828
|-4928
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社16日專訊》
