恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數202475張增逾二萬二張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(13日)共為202475張，較前增22736張；若計入其他月份的未平倉合約，總數241386張，增22690張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|13/02(五)
|202475
|22736
|241386
|22690
|12/02(四)
|179739
|5260
|218696
|6766
|11/02(三)
|174479
|3082
|211930
|2776
|10/02(二)
|171397
|-3234
|209154
|-2970
|09/02(一)
|174631
|-12850
|212124
|-12819
|13/02(五)
|56364
|6663
|85994
|6696
|12/02(四)
|49701
|-2315
|79298
|-2103
|11/02(三)
|52016
|5791
|81401
|4608
|10/02(二)
|46225
|-2817
|76793
|-2502
|09/02(一)
|49042
|-4466
|79295
|-4519
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社16日專訊》
