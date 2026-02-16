  • 會員
期貨新聞

16/02/2026 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數202475張增逾二萬二張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(13日)共為202475張，較前增22736張；若計入其他月份的未平倉合約，總數241386張，增22690張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
13/02(五)2024752273624138622690
12/02(四)17973952602186966766
11/02(三)17447930822119302776
10/02(二)171397-3234209154-2970
09/02(一)174631-12850212124-12819

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
13/02(五)563646663859946696
12/02(四)49701-231579298-2103
11/02(三)520165791814014608
10/02(二)46225-281776793-2502
09/02(一)49042-446679295-4519

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社16日專訊》

